GS Hoàng Xuân Phú được bầu là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu

Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu (European Academy of Sciences) đã thông tin chính thức về việc GS.TSKH Hoàng Xuân Phú (nghiên cứu viên cao cấp của Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trở thành thành viên mới của Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu.

Trong thư của GS. Rodrigo Martins – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu gửi GS Hoàng Xuân Phú, khẳng định: “Việc bầu chọn này được Hội đồng của Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu thông qua sau một quá trình đánh giá nghiêm ngặt, thể hiện sự ghi nhận cao nhất đối với những đóng góp khoa học xuất sắc và vị thế quốc tế của giáo sư”.

Hướng nghiên cứu chính của GS.TSKH Hoàng Xuân Phú là tối ưu, điều khiển tối ưu, giải tích số và tính toán khoa học.

Trong sự nghiệp khoa học, ông Phú từng đảm nhiệm nhiều vị trí và trách nhiệm khoa học quan trọng, tiêu biểu như: Ủy viên đại diện châu Á trong Hội đồng Các nước đang phát triển của Liên đoàn Toán học thế giới (2011 – 2014); Thành viên Hội đồng biên tập của 6 tạp chí quốc tế uy tín chuyên ngành toán học, Tổng biên tập Vietnam Journal of Mathematics (2011–2022) và hiện là Tổng biên tập danh dự của tạp chí này.

Ông chủ trì loạt 7 hội nghị khoa học quốc tế về tính toán hiệu năng cao (vào các năm 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 và 2018) và 23 hội thảo khoa học thường niên về tối ưu và tính toán khoa học (từ năm 2003 đến nay).

Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu là một viện hàn lâm độc lập, dựa trên tiêu chí đóng góp về học thuật, quy tụ các nhà khoa học, kỹ sư và học giả xuất sắc từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sứ mệnh của Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu là thúc đẩy sự xuất sắc trong khoa học và công nghệ; ủng hộ việc xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng khoa học; tăng cường hợp tác khoa học xuyên quốc gia.

Ngoài Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu, GS.TSKH Hoàng Xuân Phú là viện sĩ của 4 viện hàn lâm danh tiếng gồm:

- Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg (Heidelberger Akademie der Wissenschaften) – được bầu vào năm 2004.

- Viện Hàn lâm Khoa học Bayern (Bayerische Akademie der Wissenschaften) – được bầu vào năm 2010.

- Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới vì sự phát triển khoa học của các quốc gia đang phát triển (TWAS – The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries) – được bầu vào năm 2013.

- Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Đức (acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) – được bầu vào năm 2019.