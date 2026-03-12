Tiếp theo:Iran và Hezbollah hợp lực ồ ạt phóng tên lửa, UAV vào Israel
GS Đặng Hùng Võ: Sân bay Long Thành chậm ngày nào, thiệt hại ngày đó
VTC NEWS TV16:45 12/03/2026
Theo GS Đặng Hùng Võ, nguồn vốn 16 tỷ USD thực chất đang "nằm trong đất", việc chậm trễ triển khai sân bay Long Thành sẽ gây lãng phí lớn.
