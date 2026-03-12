GS Đặng Hùng Võ: Sân bay Long Thành chậm ngày nào, thiệt hại ngày đó

Theo GS Đặng Hùng Võ, nguồn vốn 16 tỷ USD thực chất đang "nằm trong đất", việc chậm trễ triển khai sân bay Long Thành sẽ gây lãng phí lớn.