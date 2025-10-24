Green GSM được vinh danh tại Giải thưởng di chuyển điện hóa tại Philippines

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Hội nghị Xe điện Philippines lần thứ 13, Green GSM đã được vinh danh với Giải thưởng Di chuyển Điện hóa, hạng mục Ứng dụng công nghệ. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật và thiết thực của Green GSM trong việc thúc đẩy giao thông điện và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang mô hình di chuyển bền vững tại quốc gia này.

Hội nghị Xe điện Philippines lần thứ 13 (PEVS) là sự kiện thường niên hàng đầu của ngành xe điện tại Philippines, quy tụ các cơ quan quản lý, nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ và đơn vị vận tải. Chương trình được tổ chức bởi Hiệp hội Xe điện Philippines (EVAP) – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực e-mobility và là đối tác chiến lược của chính phủ trong việc xây dựng Luật Phát triển Ngành công nghiệp Xe điện (EVIDA), đóng vai trò là diễn đàn trung tâm thúc đẩy tương lai của giao thông điện tại Philippines.

Giải thưởng lần này ghi nhận nỗ lực của Green GSM trong việc giới thiệu đội xe taxi điện 100% đầu tiên tại Philippines, cùng với nỗ lực đầu tư vào hạ tầng sạc, nền tảng số và phát triển đội ngũ nhân lực. Thông qua hệ sinh thái dựa trên công nghệ và mô hình kinh doanh toàn diện, Green GSM đã cho thấy mô hình giao thông điện vừa bền vững, vừa có khả năng mở rộng, mang lại hình mẫu khả thi cho giao thông đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường.

Ông Đào Quý Phi, Giám đốc Điều hành Green GSM khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được EVAP trao tặng giải thưởng này. Với Green GSM, đây là thành quả chung của đội ngũ, các đối tác và tài xế trong hành trình đưa phương tiện giao thông điện đến gần hơn với người dân Philippines. Việc gia nhập một thị trường mới luôn đi kèm nhiều thách thức, từ phát triển hạ tầng sạc đến hoàn thiện chính sách.

Nhưng đó là những bước đi cần thiết để xây dựng một tương lai sạch hơn và kết nối hơn. Quyết định đầu tư vào Philippines là tầm nhìn và cam kết dài hạn của chúng tôi.

Green GSM không chỉ vận hành đội xe tại địa phương, mà còn muốn góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thông thuần điện toàn diện. Với dàn xe điện VinFast hiện đại cùng mô hình hợp tác với các đối tác địa phương, chúng tôi hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đồng thời tạo ra hình mẫu giao thông điện tiêu biểu cho khu vực Đông Nam Á.”

Green GSM hiện vận hành đội xe điện VinFast hiện đại, sạch sẽ, không phát thải và không mùi xăng dầu. Không gian bên trong xe luôn được duy trì thoáng sạch, mang lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Toàn bộ tài xế đều được đào tạo bài bản về kỹ năng lái xe an toàn, quy chuẩn phục vụ và tiêu chuẩn vệ sinh, giúp đảm bảo mỗi chuyến đi đều an toàn, thoải mái và đáng tin cậy.

Triết lý kết nối của Green GSM không chỉ dừng lại ở từng chuyến xe mà lan tỏa trong toàn bộ hệ sinh thái vận hành của doanh nghiệp. Xe điện thông minh VinFast được tích hợp hệ thống quản lý theo thời gian thực, giúp giám sát vị trí, tình trạng pin và hiệu suất hoạt động trên toàn mạng lưới.

Thông qua ứng dụng Green GSM và hệ thống Secure to Safe (S2S), hành khách có thể theo dõi hành trình minh bạch và an toàn, trong khi tài xế nhận được hỗ trợ tức thời và gợi ý lộ trình tối ưu để nâng cao hiệu quả vận doanh. Mỗi chiếc xe trở thành một mắt xích trong mạng lưới kết nối thống nhất, đảm bảo độ tin cậy, sự thoải mái và tính bền vững trong mọi hành trình, đồng thời củng cố nền tảng cho sự phát triển của giao thông xanh tại các đô thị.

Triết lý kết nối này cũng định hướng cách Green GSM hợp tác cùng các đối tác. Doanh nghiệp triển khai mô hình vận hành cùng đối tác, chia sẻ nền tảng công nghệ, mạng lưới sạc và kinh nghiệm quản lý đội xe điện, giúp doanh nghiệp địa phương và đơn vị khai thác đội xe quản lý hiệu quả hơn, đồng thời giảm chi phí, cắt giảm phát thải. Thông qua các mối quan hệ hợp tác này, Green GSM đang biến giao thông xanh trở thành nền tảng chung cho phát triển bền vững, trao quyền để cộng đồng, doanh nghiệp và tài xế cùng tham gia vào hành trình chuyển đổi xanh của Philippines.

Từ khi ra mắt tại Philippines, Green GSM phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, nhà hoạch định chính sách và đối tác địa phương, phù hợp với Luật Phát triển Ngành công nghiệp Xe điện (EVIDA). Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng và hệ sinh thái số nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi sang xe điện mang lại lợi ích cho cả tài xế lẫn hành khách trên phạm vi toàn quốc.

Mỗi chiếc xe xanh lục lam đặc trưng của Green GSM là một bước tiến chung hướng tới một Philippines sạch hơn, thông minh hơn và kết nối hơn, khẳng định phương thức di chuyển bền vững có thể đồng thời phục vụ con người, đô thị và cả hành tinh xanh.