Grand World: 'Phố thời trang' đón hàng nghìn du khách tới check-in mỗi ngày

(VTC News) -

Thành quả sau những hành trình check-in không có điểm dừng là sự ra đời của những bộ ảnh “đẹp từng centimet” gây bão mạng xã hội.

Dịch vụ check-in chưa hết “mùa Tết”

Tháng Giêng không còn là “tháng ăn chơi” như mọi năm với anh Hoàng Đức, một nhiếp ảnh gia tự do ở huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) khi lịch chụp ảnh cho khách đã được đặt kín tuần. Và hành trình quen thuộc của anh mỗi ngày là từ studio của mình tới Grand World (Ocean City).

“Có ngày mình chụp cho 3 - 5 đoàn khác nhau, cũng có ngày thì chỉ 1 đoàn thôi, nhưng họ yêu cầu thay đổi trang phục, bối cảnh liên tục. Cảm hứng sáng tác ở đây thực sự là không có điểm dừng vì cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp rồi. Khách hàng cũng rất ưng ý vì được sở hữu những bộ ảnh đẹp tới từng centimet” - anh Đức chia sẻ.

Ở Grand World hiện đã có hàng chục nhiếp ảnh gia hành nghề hàng ngày mà ai cũng làm không hết việc. Nhiều dịch vụ “ăn theo” nhu cầu check-in cũng vào mùa bận rộn 24/7, thấy rõ nhất về mặt hiệu quả là các cửa hàng cho thuê/bán trang phục.

Chị Thủy, nhân viên nhãn hiệu Besbu, cho biết: “Chúng tôi có đủ các loại trang phục, từ áo dài Việt Nam, tới Hanbok Hàn Quốc, Kimono Nhật Bản hay váy dạ hội phong cách châu Âu. Ngày ít cũng có hơn trăm bộ trang phục được hỏi thuê, có khi khách đi theo đoàn tới bao nguyên cả cửa hàng. Vào những ngày có sự kiện diễn ra thì nói thật là không kịp phục vụ, doanh thu rất ổn”.

Từ vài địa chỉ ban đầu, dịch vụ cho thuê trang phục ở Grand World đang nở rộ với mức giá ngày càng cạnh tranh.

Nhiều chị em phái nữ check-in trong tà áo dài truyền thống khi “xông đất” Grand World dịp đầu năm.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, các công ty du lịch cũng đã nhanh chóng bổ sung Grand World vào lịch trình tham quan ở phía Đông Hà Nội. Ngoài cơ hội được khám phá các cảnh quan khác biệt, tham gia hành trình foodtour với nhiều đặc sản vùng miền, điều khiến du khách hứng thú hơn cả ở điểm đến mới chính là được mang về những bộ ảnh không khác ở trời Tây.

“Tới Grand World, chúng tôi có thêm động lực để “ăn diện” vì khi lên ảnh, khung cảnh hệt như mình đang được xách balo đi du lịch ở nước ngoài vậy. Dù đã dành nguyên một ngày để check-in cùng nhau, ai cũng chưa thấy đủ vì chỗ nào cũng thấy đẹp. Chắn chắn là chúng tôi sẽ còn nhiều dịp trở lại đây” - chị Đỗ Huê (TP Hải Phòng) chia sẻ.

Phong cách thời trang đa dạng của các bạn trẻ đã biến Grand World thành “sân khấu” trình diễn quy mô lớn.

Khung cảnh sôi động đã trở thành nhịp sống thường ngày ở Grand World. Đặc biệt, lượng du khách đổ về luôn tăng đột biến mỗi khi có các chương trình “bom tấn” được tổ chức. Đơn cử như đại nhạc hội New You - New World vừa diễn ra (ngày 9/3), gần 100.000 lượt người đã có mặt cùng lúc để tham dự sự kiện; Đại Nhạc Hội Countdown The Greatest Show (31/12/2023) thu hút gần 160.000 người.

Đặc biệt, trong cả kỳ nghỉ Tết nguyên đán, có tới gần nửa triệu lượt người về đây để tham dự các hoạt động, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu không khác gì các lễ hội hóa trang hàng đầu thế giới.

Gợi ý góc check-in giúp “đốn tim” cư dân mạng

Hội tụ tinh hoa kiến trúc từ Á sang Âu, Grand World được ví như một “phim trường” khổng lồ có thể giúp các bạn trẻ thỏa sức sáng tác những bộ ảnh ưng ý.

Nếu là “tín đồ” của những bộ phim lãng mạn, mang đậm “phong vị” Hàn Quốc, bạn nhất định phải ghé thăm phân khu K-Town với thiết kế cảnh quan như một xứ sở kim chi thu nhỏ. Điểm nhấn hấp dẫn ở đây gồm cụm tác phẩm nghệ thuật K-street được bố trí xung quanh quảng trường, như: Gấu đỏ khổng lồ, Gấu nâu thỏ trắng Hàn, đàn bướm tương tác phát sáng trong đêm…

Trong khi đó, phân khu K- Legend lại mang đậm dấu ấn truyền thống, với trống Bát Nhã, tượng người mặc Hanbok hay linh vật Haechi - biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc trong văn hoá xứ Hàn.

Sân khấu The Grand Voyage là điểm check-in được yêu thích hàng đầu ở Grand World.

“Mê cung” dành cho những du khách muốn hòa mình vào không khí lễ hội sôi động chính là The Venice - phân khu đầu tiên ra mắt tại Grand World. Điểm check-in không thể bỏ qua là bối cảnh của show diễn thực cảnh The Grand Voyage với sân khấu thuyền lớn nhất châu Á. Không chỉ đẹp vào ban ngày, con thuyền còn rực rỡ hơn vào ban đêm khi hàng ngàn hiệu ứng ánh sáng được kích hoạt để “Chuyến hải trình khám phá thương cảng phồn hoa” công diễn.

Một lựa chọn thú vị khác là ngắm cảnh trên những con thuyền Gondola nổi tiếng. Vừa được ngả lưng tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi thư thái, ngắm nhìn trời xanh, nước biếc, bạn vừa có thể thả dáng trước ống kính để lấy tầm view “chill hết nấc” là những dãy shophouse nhiều sắc màu theo đúng phong cách Ý.

Những căn shop cũng đồng thời là các con phố thương mại sầm uất, giúp bạn tận hưởng những món ăn ngon và mua sắm thỏa thích trong chính bối cảnh chụp ảnh “sang - xịn - mịn” vừa trải nghiệm.

Lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trên cây cầu Đông Tây.

Được ví như sợi dây kết nối giữa phương Đông huyền bí và phương Tây thời thượng, cầu Đông Tây cũng là điểm đến không ai bỏ lỡ trên hành trình check-in ở Grand World. Cây cầu nổi bật với màu đỏ rực rỡ và kiến trúc khổng lồ, thời điểm tuyệt nhất để bấm máy là khi hoàng hôn buông xuống với cảnh mặt trời dần khuất ở phía sau lưng.

Từ đầu tháng 3 tới nay, giới trẻ đến với Grand World lại rộ lên một “trend” mới, đó là selfie với “vũ điệu ánh sáng” pháo hoa rực rỡ trên bầu trời vào 21h hàng ngày.

Đặc biệt, từ ngày 23/3, vào mỗi thứ 7 hàng tuần, du khách sẽ có cơ hội thăng hoa với màn trình diễn pháo hoa tầm cao 120m. Đồng nghĩa với việc không phải chờ tới Tết, cư dân và du khách vẫn có thể tận hưởng phút giây thăng hoa với “đặc sản” pháo hoa.

Cùng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp tiếp tục ra mắt trong thời gian tới, làn sóng du khách đổ bộ Grand World sẽ ngày càng sôi động, “vũ hội thời trang” tại đây cũng duy trì được sức sống suốt 365 ngày trong năm.