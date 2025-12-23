Gold Fish – nhà hàng hải sản giá ‘bình dân’ ở khu Nam Sài Gòn

Chị Nguyễn Yến Nhi, ngụ đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, cho biết, gia đình chị rất thích ăn hải sản. Chị đang tìm nhà hàng để đặt tiệc chào đón Tết Dương lịch 2026. Tuy nhiên, để tìm được nhà hàng hải sản chất lượng nhưng giá cả phải chăng ở khu Nam Sài Gòn không phải là điều dễ dàng.
“Các nhà hàng khang trang, sáng sủa, rộng rãi thì thường có giá cao nên việc lựa chọn khá vất vả”, chị Nhi nói.
Anh Trần Quốc Thắng, chủ một doanh nghiệp vận tải trên đường Nguyễn Văn Linh chia sẻ, anh cũng đang tìm nhà hàng để đặt tiệc tất niên cho công ty. Nơi tổ chức tiệc phải tươm tất và giá cả phải chăng.
“Bữa tiệc cuối năm cần sự ấm cúng, thân tình nhưng địa điểm tổ chức phải lịch sự, để cán bộ, nhân viên cảm thấy được trân trọng. Đa số nhân viên công ty đều yêu thích ăn hải sản nên tôi sẽ chọn nhà hàng có hải sản tươi sống và giá cũng phải thật tốt”, anh Thắng nói.
Cũng như công ty anh Thắng, nhiều doanh nghiệp ở khu vực Nam Sài Gòn cũng đang tìm kiếm địa điểm tổ chức tiệc tất niên cuối năm và chào đón năm mới 2026.
Theo bà Nguyễn Thanh Thúy, đại diện Nhà hàng hải sản Gold Fish (66 đường số 8, phường Tân Hưng, TP.HCM), nhu cầu tổ chức tiệc cuối năm của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang tăng cao.
Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, người tiêu dùng có thói quen chi tiêu thận trọng hơn trước. Họ sẽ ưu tiên cho những trải nghiệm ẩm thực chất lượng, rõ nguồn gốc và xứng đáng với số tiền chi ra.
“Nắm bắt được xu hướng, hệ thống nhà hàng hải sản Gold Fish của chúng tôi được xây dựng để phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Hải sản của chúng tôi đều tươi sống 100%, khách hàng có thể tự tay bắt tại hồ. Bên cạnh đó, giá cả của chúng tôi cũng rất phải chăng để nhiều người có thể tiếp cận. Chúng tôi mong muốn, ai cũng có thể ăn hải sản chất lượng với giá cả hợp lý nhất”, bà Thúy nói.
Bà Thúy cho biết, tại nhà hàng hải sản Gold Fish, thực khách chỉ cần chi từ 400.000 đồng/người là có thể thưởng thức hải sản sống tại hồ. Nhà hàng luôn có sẵn các loại hải sản nhập khẩu như: cua Hoàng đế Na Uy, tôm hùm Alaska, bào ngư hay các loại hải sản trong nước như: cua Cà Mau, ốc hương, tôm sú...
Bà Thúy chia sẻ, sở dĩ nhà hàng Gold Fish có giá cả phải chăng là nhờ nguồn hải sản được nhập tận gốc từ các đơn vị kinh doanh uy tín, lâu năm. Hải sản tươi sống luôn đảm bảo được vị ngọt tự nhiên – đây là yếu tố cốt lõi giúp món ăn trở nên chất lượng, hoàn hảo.
Cũng theo bà Thúy, từ nguồn hải sản sống phong phú, các đầu bếp của Gold Fish đã phát triển thực đơn đa dạng với hơn 200 món ăn. Thực khách có thể ăn những món đơn giản để giữ nguyên hương vị như hấp, nướng hay muốn “bứt phá” vị giác với các dòng nước sốt độc quyền, thơm ngon.
Đại diện Nhà hàng hải sản Gold Fish cho biết, nhà hàng này đã chuẩn bị nhiều set tiệc với giá từ 4 triệu đồng, 5,6 triệu đồng và 6,9 triệu đồng/bàn 10 khách trong mùa Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay. Các bàn tiệc có giá trung bình sẽ được phục vụ tôm hùm Alaska, bào ngư Hàn Quốc...
Đối với những bàn tiệc cao cấp, giá từ 8 triệu đồng/bàn 10 khách thì thực khách sẽ được phục vụ cua King Crab tươi sống nặng từ 2,1-2,3 kg/con. Bên cạnh đó là các loại hải sản cao cấp khác như cá bơn Hàn Quốc, bào ngư và hàu Hàn Quốc… Các bàn tiệc cũng sẽ được tặng nhiều món ăn “best seller” của nhà hàng như: khô mực chiên khoai môn, bò Hokubee kéo pháo và cơm chiên cá mặn.
Nhà hàng cũng có 9 phòng tiệc có không gian riêng tư, phù hợp với các bữa tiệc ấm cúng đến sôi động từ 8 – 100 người. Khách đến thưởng thức ẩm thực có thể ca hát ngay tại phòng tiệc với hệ thống âm thanh chất lượng, xịn sò.
Theo đại diện Nhà hàng hải sản Gold Fish, năm 2026 sẽ là thời điểm đánh dấu sự sự chuyển mình của nhà hàng này với việc mở thêm 2 chi nhánh mới. Trong đó, điểm nhấn được mong chờ nhất chính là Nhà hàng Gold Fish Vinhomes Grand Park sắp ra mắt, tọa lạc tại biệt thự D2A-20, Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TP.HCM.
Bình luận