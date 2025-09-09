Gợi ý địa chỉ mua laptop uy tín cho sinh viên bước vào năm học mới

(VTC News) -

Không chỉ vậy, FPT Shop còn có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, chính sách giảm giá đặc biệt cho sinh viên và hỗ trợ trả góp 0%, giúp bạn dễ dàng sở hữu thiết bị phù hợp với ngành học mà vẫn đảm bảo tài chính hợp lý.

Vì sao nên mua laptop tại FPT Shop?

Nếu bạn đang phân vân lựa chọn nơi mua laptop uy tín, phù hợp với nhu cầu học tập và tài chính sinh viên thì FPT Shop chính là điểm đến lý tưởng. Với hệ thống cửa hàng rộng khắp, sản phẩm chính hãng và nhiều ưu đãi thiết thực, đây là địa chỉ được đông đảo sinh viên tin tưởng mỗi mùa tựu trường.

Hàng chính hãng, chất lượng đảm bảo

FPT Shop là đại lý ủy quyền chính thức của nhiều thương hiệu laptop lớn như Asus, Dell, HP, Lenovo, Acer, Apple… Điều này giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc sản phẩm. Tất cả các máy bán ra đều là hàng mới 100%, không phải máy tân trang, hàng xách tay hay sản phẩm không rõ xuất xứ trên thị trường.

Chất lượng sản phẩm cũng được đảm bảo thông qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt. Trước khi giao đến tay người dùng, mỗi chiếc laptop đều được kiểm tra kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro về lỗi phần cứng, màn hình hay bàn phím từ đầu.

Chính sách bảo hành, hậu mãi vượt trội

Khi mua laptop mới tại FPT Shop, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành chính hãng lên đến 2 năm. Đặc biệt, trong các chương trình dành riêng cho học sinh - sinh viên, bạn còn được tặng thêm 1 năm bảo hành, nâng tổng thời gian bảo hành lên 3 năm cho sinh viên an tâm sử dụng suốt thời gian học đại học.

Mạng lưới gần 100 cửa hàng tại TP.HCM và hàng trăm điểm bảo hành trên toàn quốc giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật. Bạn sẽ không phải lo tình trạng bị đùn đẩy trách nhiệm hay mất thời gian đi xa khi cần sửa chữa.

Đối với những lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất được phát hiện trong thời gian đầu sử dụng, FPT Shop cũng áp dụng chính sách đổi trả linh hoạt, giúp khách hàng đổi máy mới nhanh chóng mà không phải chờ sửa chữa lâu.

Giá cả cạnh tranh, nhiều ưu đãi đặc biệt

Trong mùa tựu trường 2025, FPT Shop triển khai nhiều chương trình ưu đãi thiết thực dành riêng cho sinh viên. Tân sinh viên có điểm trung bình thi THPT từ 9 trở lên sẽ được giảm đến 10% (tối đa 8 triệu đồng) khi mua laptop hoặc máy tính để bàn. Những bạn đạt từ 7 đến dưới 9 điểm cũng được giảm 5%. Đây là chính sách chỉ áp dụng sau khi công bố điểm thi và dành riêng cho tân sinh viên.

Ngoài ra, mọi học sinh - sinh viên đều được giảm thêm 5% (tối đa 3 triệu đồng) khi mua laptop, không phân biệt năm học. Ưu đãi này có thể cộng dồn với các khuyến mãi khác nếu điều kiện cho phép, giúp tối ưu chi phí đầu tư thiết bị học tập.

Sinh viên FPT PolySchool cũng được hưởng đặc quyền riêng với mức giảm thêm 5% (tối đa 3 triệu đồng) cho các dòng laptop (trừ MacBook), chỉ cần mang theo giấy tờ xác minh như CMND và giấy báo nhập học.

Không dừng lại ở đó, FPT Shop còn giảm giá sâu một số dòng laptop hot, với mức giảm từ 20-27% so với giá gốc. Khi mua laptop trong chương trình ưu đãi, khách hàng còn được nhận SIM FPT 30GB/tháng (miễn phí data truy cập YouTube và TikTok), voucher 1 triệu đồng để học khóa AI tại MindX và nhiều gói giảm giá phụ kiện hấp dẫn như combo phụ kiện giảm đến 35%.

Đặc biệt, chính sách trả góp 0% lãi suất cũng được áp dụng, cho phép sinh viên dễ dàng chia nhỏ chi phí thanh toán mà không cần lo về áp lực tài chính, chỉ cần có thẻ sinh viên hoặc giấy báo nhập học.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm

FPT Shop có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và am hiểu sản phẩm. Các bạn sinh viên khi đến mua hàng sẽ được hỗ trợ lựa chọn laptop đúng với nhu cầu học tập, ngành học và khả năng tài chính của mình.

Khách hàng cũng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng. Bạn được tự tay thử bàn phím, kiểm tra độ sáng màn hình, chất lượng loa, độ nhạy cảm biến vân tay và thời lượng pin thực tế trước khi đưa ra quyết định mua.

Với những khách hàng không có thời gian đến trực tiếp, FPT Shop hỗ trợ giao hàng tận nơi nhanh chóng và an toàn. Dù bạn ở thành phố hay tỉnh lẻ, đội ngũ giao hàng vẫn đảm bảo thiết bị đến tay bạn đúng hẹn và nguyên vẹn.

Sau khi mua, FPT Shop tiếp tục đồng hành với khách hàng qua các dịch vụ sau bán hàng tận tâm như cài đặt phần mềm miễn phí, hướng dẫn sử dụng chi tiết, hỗ trợ kỹ thuật qua tổng đài, website và fanpage một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.