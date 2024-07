Giun, sán làm tổ khắp người vì thói quen ăn rau sống, ngủ với thú cưng

(VTC News) -

Chị N.T.H, 38 tuổi, tại Hà Nội, đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong lần khám này, chị H. được chỉ định siêu âm ổ bụng và làm các xét nghiệm máu cơ bản. Chị H. cho biết thỉnh thoảng cảm thấy tức nặng bắp chân, có thói quen ăn rau sống và thường xuyên tiếp xúc với chó mèo.

Bác sĩ thăm khám toàn thân và các cơ quan bộ phận của chị H. không thấy bất thường. Tuy nhiên, siêu âm cho thấy có tổn thương gan và xét nghiệm máu cho thấy tăng Bilirubin và bạch cầu ái toan. Xét nghiệm tìm giun sán cho kết quả dương tính với giun đũa, giun tròn, giun lươn, giun đũa chó mèo, sán lá gan lớn và sán lá gan nhỏ.

Bác sĩ tư vấn chị H. chụp MRI và CT để đánh giá tổn thương gan. Kết quả chụp phát hiện nhiều tổn thương dạng nốt, khối khu trú trong gan (chủ yếu gan phải), lách, và đáy phổi trái, cùng với tổn thương rải rác ở nhu mô phổi hai bên và hạch trung thất. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị ký sinh trùng tránh biến chứng.

Tương tự, anh N.B.Đ., 55 tuổi, ở Bắc Giang, đến viện thăm khám vì xuất hiện nhiều ban dạng sẩn đỏ rải rác toàn thân. Anh Đ. có thói quen chơi và ngủ cùng mèo nhưng chưa bao giờ tẩy giun sán. Thời gian gần đây anh bị ngứa toàn thân, đi thăm khám và điều trị da liễu nhiều nơi nhưng không khỏi. Sau khi thực hiện các xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán anh mắc giun đũa chó mèo do tiếp xúc gần thú cưng, đây là thủ phạm gây những cơn ngứa không dứt của anh.

Chị H. bị phát hiện mắc 6 loại giun, sán.

TS Ngô Chí Cương, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết, khi mắc ký sinh trùng, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm đường mật cấp tính, áp xe gan, viêm túi mật, hoặc tụ máu dưới bao gan.

Ký sinh trùng “đi vào” cơ thể chúng ta bằng nhiều con đường, do ăn thực phẩm chưa chế biến kỹ, uống nước lã, ăn rau sống, hoặc do côn trùng đốt như muỗi, rệp, hay có thể do tiếp xúc với vật chủ trung gian truyền bệnh là chó, mèo, chim...

Để tránh mắc giun sán bác sĩ khuyến cáo người dân nên thực hiện những biện pháp sau: