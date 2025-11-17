Giữ bản sắc Việt là nền tảng để học sinh tự tin hội nhập quốc tế

(VTC News) -

Nâng cao năng lực toàn cầu cho học sinh là nhiệm vụ của nhà trường và thầy cô, bên cạnh đó việc giữ gìn và bảo tồn bản sắc Việt là câu chuyện của các gia đình. Khi hai yếu tố này đồng hành, học sinh vừa có nền tảng văn hóa vững vàng, vừa tự tin hội nhập quốc tế.

Đó là những chia sẻ của TS Nguyễn Chí Hiếu - Giám đốc Học thuật Olympia chia sẻ trong Hội thảo “Kiến tạo giáo dục song ngữ - Bản sắc Việt Nam, năng lực toàn cầu”, ngày 15/11.

Sau gần 17 năm xây dựng và phát triển, Trường Phổ thông Liên cấp Olympia giữ vững định hướng phát triển mô hình đào tạo song ngữ, không dịch chuyển hoàn toàn sang mô hình truyền thống hay quốc tế. TS Nguyễn Chí Hiếu cho rằng cách tiếp cận này giúp tạo ra môi trường học tập toàn diện, nơi học sinh được nuôi dưỡng nền tảng văn hóa Việt Nam song hành với nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Các diễn giả tại hội thảo trong phần toạ đàm (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, nhà trường còn phát triển mô hình tích hợp chương trình Oxford với chương trình quốc gia, chú trọng chương trình giáo dục Wellbeing - sức khỏe tinh thần và đời sống học đường, nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện và cân bằng từ kiến thức đến quản trị cảm xúc.

Theo cô Phạm Thu Ngọc, thành viên Ban giám hiệu The OIS, trường học được xem như xã hội thu nhỏ, mà cần xây dựng cộng đồng gắn kết và văn hóa lớp học tôn trọng sự khác biệt. Các hoạt động giáo dục cần hướng đến việc hỗ trợ học sinh giải quyết vấn đề về sức khỏe tinh thần thông qua học tập trải nghiệm và chia sẻ, như viết nhật ký cảm xúc hay thảo luận nhóm.

Chỉ khi hiểu rõ bản thân, học sinh mới có khả năng nhận biết và kết nối với thế giới bên ngoài, đồng thời giữ gìn bản sắc cá nhân khi bước vào môi trường quốc tế. Đặc biệt, trong môi trường giáo dục, không được để bất cứ cá nhân nào cảm thấy cô đơn, tách biệt với tập thể mà mỗi học sinh đều phải được thấu hiểu và lắng nghe.

Mô hình hỗ trợ đa năng nhằm mục đích giúp học sinh quản trị cảm xúc (Ảnh: Giang Phạm)

Nếu ngoại ngữ mở ra cánh cửa để học sinh kết nối và hội nhập với thế giới, thì tiếng Việt giúp các học sinh hiểu chính mình, cảm nhận văn hóa và giữ gìn bản sắc.

T.S Nguyễn Chí Tiến nhấn mạnh rằng lưu giữ bản sắc Việt bắt đầu từ những cuộc hội thoại hàng ngày giữa cha mẹ và con cái về câu chuyện của thế hệ đi trước, lịch sử gia đình hay những cột mốc đáng nhớ của cha mẹ và con cái. Qua những cuộc trò chuyện này, trẻ dần hiểu về nguồn gốc, cội rễ và giá trị văn hóa của gia đình.

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển của con trẻ, đặc biệt là giai đoạn dậy thì, nhiều phụ huynh áp lực vì con có nhiều thay đổi trong tâm lý và hành vi, trở thành đứa trẻ không nghe lời và khó kiểm soát hơn xưa. Trước tình huống này, nhiều phụ huynh cố gắng hiểu con bằng cách kiểm soát chặt chẽ, đặt ra nhiều quy tắc và giám sát từng hành vi, nhưng những nỗ lực này vô tình tạo ra khoảng cách, khiến trẻ cảm thấy bị bó buộc và xa rời gia đình hơn.

Thực tế, nhiều học sinh trở nên dè dặt trong việc bộc lộ cảm xúc và chia sẻ suy nghĩ khi những sở thích, cá tính riêng không được phụ huynh công nhận, ủng hộ mà ngược lại bị phán xét và đánh giá. Việc thiếu không gian an toàn để bộc lộ bản thân khiến trẻ dần thu mình và ít tương tác với cha mẹ. Lâu dài, điều này làm giảm sự tự tin và khả năng hòa nhập của các em trong tập thể.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Thành, đồng sáng lập Elite PR School và chuyên gia truyền thông văn hóa, thừa nhận rằng trong vai trò phụ huynh, anh từng gặp khó khăn trong việc hiểu con.

Ông cho rằng chìa khóa để vượt qua mâu thuẫn này là sự lắng nghe, kết hợp với sự kiên nhẫn và không áp đặt suy nghĩ hay định kiến của bản thân lên con. Đồng thời, cần đồng bộ “bộ từ điển giao tiếp” giữa cha mẹ và con cái để cải thiện mối quan hệ.

Sự lắng nghe và thấu hiểu của cha mẹ trở thành nền tảng quan trọng, giúp trẻ luôn tìm thấy chỗ dựa an toàn, từ đó tự tin hiểu và khám phá bản thân, đồng thời phát triển khả năng nhìn nhận và kết nối với thế giới bên ngoài mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng hành trình thấu hiểu bản thân của học sinh. Đôi khi những tâm tư mà học sinh ngại chia sẻ với cha mẹ lại có thể được bộc bạch với thầy cô, nhờ đó các em nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, giáo viên còn đóng vai trò cầu nối giữa phụ huynh và học sinh, giúp phụ huynh hiểu hơn về con và tạo điều kiện để trẻ cảm thấy an toàn, được lắng nghe.

Sự đồng hành của gia đình và nhà trường, cùng với thái độ lắng nghe và thấu hiểu, là nền tảng giúp học sinh vừa giữ vững bản sắc Việt vừa phát triển năng lực toàn cầu. Khi trẻ được tạo không gian an toàn để bày tỏ và khám phá bản thân, các em sẽ tự tin hơn trong học tập, giao tiếp và hội nhập với thế giới.