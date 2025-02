Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm về người Công an Cách mạng

Ngày 3/2, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" của Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Trọng Phú)

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Đồng chủ trì có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung cùng các đại biểu đại diện Bộ, Ban ngành Trung ương tham dự.

Nội dung cuốn sách được thể hiện trong 766 trang, gồm Lời giới thiệu và 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của các tác giả cùng với 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyển thăm và làm việc ở Công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Tô Lâm trong vận dụng sáng tạo, phát triển, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, đối ngoại, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao vị thể, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng".

Phát biểu tại lễ giới thiệu, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Cuốn sách có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn; là tư liệu quý báu phản ánh sinh động thành tựu và bài học kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói riêng trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng với rất nhiều khó khăn, thử thách, đã đưa đất nước Việt Nam phát triển lớn mạnh, có được "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" như ngày nay, đáp ứng đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Cũng trong buổi họp báo và giới thiệu cuốn sách, đông đảo học giả, các nhà khoa học và các đại biểu thống nhất đánh giá, cuốn sách góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cuốn sách cung cấp nguồn tư liệu phong phú cùng hệ thống luận cứ khoa học chỉ dẫn cho công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trên tất cả, là thể hiện trách nhiệm, sự tâm huyết, tấm lòng vì nước, vì dân của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh buổi lễ giới thiệu cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng".

Nội dung Cuốn sách gồm 5 phần: Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Phần thứ hai: Công an nhân dân vì nước quên thân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng. Phần thứ ba: Công an nhân dân - Lực lượng nòng cốt, xung kích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phần thứ tư: Vì nhân dân phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân – Cội nguồn sức mạnh của Công an nhân dân. Phần thứ năm: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.