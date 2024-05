Giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người, mẹ bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Lan (SN 1978, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) do có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông dẫn đến gây tai nạn làm một người chết.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2023, bà Lan giao xe máy cho con là Nguyễn Văn Quang Huy (SN 2005) không có bằng lái, điều khiển tham gia giao thông.

Khi Huy đi xe đến đến đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân, TP Huế) thì gây ra tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương. Bản thân Huy cũng bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, vỡ phức tạp vùng sọ tráng… phải nhập viện cấp cứu.

Nguyễn Văn Quang Huy không có bằng lái nhưng điều khiển xe máy gây tai nạn làm một người chết. (Ảnh: CACC)

Tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Huy. Ngày 20/4 Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Lan do hành vi nêu trên.

Công an TP Huế cho biết, Điều 264 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: "Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ dẫn đến làm 01 người chết thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm".

Trước đó, cuối tháng 2/2024, Viện KSND huyện Chư Prông (Gia Lai) hoàn tất cáo trạng, chuyển sang TAND cùng cấp để xét xử bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, ngụ xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, vào năm 2021, Rơ Mah Pil mua xe mô tô BKS 81B2-636.82 có dung tích xi lanh 109 cc. Sau khi mua về, Pil giao xe cho con trai là Rơ Mah Tinh (sinh tháng 10/2006, chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 cc) để sử dụng đi lại hàng ngày.

17h45 ngày 25/10/2023, Rơ Mah Tinh điều khiển xe chở Niang Kéo và Siu Ngư đi trên đường liên xã theo hướng la Lâu đến xã la Ga. Khi đến Km10+90 (đoạn qua thôn Pắc Bó, xã la Lâu, huyện Chư Prông), do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên xe của Tinh đã tông vào xe mô tô BKS 81B2-199.06 do Rơ Mah Tuyên điều khiển đi ngược chiều.

Hậu quả, Rơ Mah Tuyên, Rơ Mah Tinh, Niang Kéo chết tại chỗ. Còn Siu Ngư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, nhưng cũng không qua khỏi. Hai xe mô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng.