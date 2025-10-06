Gian hàng Công ty Bắc Nam tạo ấn tượng mạnh mẽ tại triển lãm Vietbaby Fair 2025

(VTC News) -

Với thiết kế nổi bật, trưng bày loạt thương hiệu quốc tế và mang đến một không gian mua sắm – trải nghiệm tiện lợi, gian hàng công ty Bắc Nam tại Vietbaby Fair thu hút đông đảo khách tham quan.

Song song đó, công ty tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tin cậy với các đối tác bán lẻ trên toàn quốc, mở rộng cơ hội hợp tác và xây dựng mối quan hệ kinh doanh bền vững.

Sự hiện diện nổi bật của Bắc Nam tại Vietbaby Fair với nhiều thương hiệu toàn cầu

Trong 4 ngày diễn ra triển lãm Vietbaby Fair 2025, gian hàng công ty Bắc Nam đã ghi nhận một kết quả ấn tượng với hơn 5.000 lượt khách tham quan ghé thăm.

Là nhà nhập khẩu và phân phối hàng ngoại tại Việt Nam trong lĩnh vực mẹ & bé, công ty Bắc Nam chuyên các dòng sản phẩm cao cấp, đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Gian hàng Bắc Nam thu hút đông đảo khách tham quan

Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu diễn ra triển lãm, gian hàng công ty Bắc Nam đã gây ấn tượng mạnh với quy mô trưng bày hoành tráng. Kệ sản phẩm phủ đầy những thương hiệu toàn cầu, từ Aptamil Profutura Úc, Aptamil thanh, Aptamil Essensis, bộ đôi sữa pha sẵn “hot hit” Aptamil KID và Aptamil Super Gold thuộc tập đoàn dinh dưỡng Danone Nutricia, cho tới các thương hiệu uy tín khác. Tất cả đã tạo nên một “không gian quốc tế thu nhỏ” ngay giữa lòng triển lãm.

Điểm đặc biệt, danh mục sản phẩm đa dạng ấy còn thể hiện được thế mạnh cốt lõi của công ty Bắc Nam: Mang đến thị trường một “hệ sinh thái” thương hiệu toàn cầu thông qua việc ký kết nhập khẩu và phân phối chính thức với các tập đoàn chủ quản quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng chuẩn mực, độ an toàn và sự minh bạch trong xuất xứ – những giá trị đã giúp công ty Bắc Nam chiếm trọn niềm tin của hàng triệu gia đình Việt.

Công ty Bắc Nam nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại Vietbaby Fair

Không chỉ dừng lại ở sự hoành tráng của trưng bày, Bắc Nam tại Vietbaby Fair còn kiến tạo nên một không gian mua sắm – trải nghiệm toàn diện. Khách hàng không chỉ được tiếp cận danh mục sản phẩm phong phú mà còn tận hưởng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn: Giảm giá đặc biệt, combo mua hàng kèm quà tặng giá trị và các deal hời trong khung giờ vàng mỗi ngày, tạo nên một không khí sôi động suốt 4 ngày diễn ra triển lãm.

Đặc biệt, gian hàng được thiết kế theo không gian mở thân thiện, nơi cả gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm sản phẩm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng gian hàng công ty Bắc Nam mang lại cảm giác “thân thiện như một ngôi nhà lớn” – vừa hội tụ những thương hiệu quốc tế, vừa mang đến bầu không khí gần gũi để trẻ nhỏ thoải mái khám phá, còn cha mẹ an tâm lựa chọn.

Sự gắn kết của Bắc Nam và các đối tác lớn.

Khẳng định vai trò cầu nối – mở rộng hợp tác trên toàn quốc

Tại Vietbaby Fair 2025, Bắc Nam đã gặp gỡ, kết nối và mở rộng hợp tác với nhiều hệ thống phân phối, chuỗi cửa hàng, shop mẹ và bé..... từ khắp 3 miền hội ngộ.

Nhờ đa dạng các mã sản phẩm, chính sách phân phối minh bạch, cùng hệ thống hỗ trợ tối ưu, công ty nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đối tác tiềm năng, từ đây Bắc Nam tiếp tục mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, minh bạch và chất lượng cho thị trường Việt Nam đồng thời mở rộng thêm mạng lưới hơn 5000 đối tác phủ rộng trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các đối tác quốc tế ngay tại gian hàng góp phần củng cố thêm uy tín và vị thế của Bắc Nam trên thị trường. Qua những cuộc trao đổi trực tiếp, niềm tin giữa đôi bên được tăng cường, đặt nền móng vững chắc cho những mối hợp tác lâu dài và bền vững trong tương lai.

Gian hàng Bắc Nam nhận được nhiều sự quan tâm của các hệ thống phân phối, chuỗi cửa hàng, shop mẹ và bé....

Vietbaby Fair 2025 khép lại, để lại dấu ấn đậm nét của Bắc Nam – từ gian hàng trưng bày ấn tượng, không gian trải nghiệm thân thiện đến sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một lần nữa, Bắc Nam đã gửi đi thông điệp về cam kết lâu dài trong hành trình đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt - một minh chứng cho uy tín, tầm vóc và vai trò quan trọng trong ngành mẹ & bé tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Bắc Nam Hotline (zalo - call, inbox) : 091.102.1717 Email: Sales@quoctebacnam.vn Web: https://quoctebacnam.vn