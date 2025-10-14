Giảm sâu tới 50% dịp 20/10: MediaMart tung 'deal hời' thay lời yêu thương

(VTC News) -

Theo đó, hàng ngàn sản phẩm được giảm giá sâu đến 50% – từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng đến thiết bị công nghệ và chăm sóc cá nhân – đi kèm loạt ưu đãi hấp dẫn như: Mua 1 tặng 1, thu cũ đổi mới, trả góp 0%, miễn phí giao hàng và giảm thêm khi thanh toán qua VNPay.

Không chỉ là dịp mua sắm nhiều ưu đãi, chương trình còn là lời gợi ý cho những món quà vừa thiết thực, vừa mang nhiều ý nghĩa gửi tới người phụ nữ thân yêu trong ngày đặc biệt.

Tivi ưu đãi sốc – lựa chọn quà tặng ý nghĩa dịp 20/10

Tivi là một trong những món quà lý tưởng dành tặng người phụ nữ thân yêu trong dịp 20/10 – không chỉ thiết thực cho cuộc sống hàng ngày mà còn giúp cả gia đình tận hưởng những giây phút giải trí trọn vẹn. Hòa cùng không khí tri ân Ngày Phụ nữ Việt Nam, MediaMart tung loạt ưu đãi "TV giá hời - Kèo ngon giá sốc" với mức giảm lên tới 50%.

Một số mẫu TV giá giảm sâu đáng chú ý trong dịp này:

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UT8050PSB ThinQ AI giảm tới 50%, giá yêu thương chỉ còn 6.990.000 đồng (giá niêm yết 13.980.000 đồng).

Smart Tivi Samsung 4K UHD 55 inch 55DU7700 Crystal giảm 34%, giá còn 10.490.000 đồng (giá gốc 15.900.000 đồng).

Smart Tivi Samsung 4K UHD 50 inch 50DU7700 Crystal giảm 28%, giá còn 9.990.000 đồng (giá gốc 13.900.000 đồng).

Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UT8050PSB ThinQ AI giảm 48%, giá còn 10.990.000 đồng (giá gốc 20.990.000 đồng).

QLED Tivi 4K Samsung 65Q60D 65 inch Smart TV giảm 42%, giá còn 13.990.000 đồng (giá gốc 23.990.000 đồng).

Sản phẩm đa dạng về kích thước, thương hiệu, phù hợp nhiều nhu cầu – vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa là món quà ý nghĩa cho tổ ấm dịp lễ tri ân phái đẹp.

Tủ lạnh, máy giặt – món quà tinh tế cho tổ ấm tiện nghi

Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, các sản phẩm như tủ lạnh hay máy giặt còn thể hiện sự quan tâm chu đáo đến cuộc sống hàng ngày của phái đẹp – đặc biệt là những người nội trợ. Nhân dịp 20/10, MediaMart tung ra loạt ưu đãi sâu cho nhóm hàng gia dụng thiết yếu, giúp việc chăm sóc gia đình nhẹ nhàng, tiết kiệm thời gian và công sức hơn bao giờ hết.

Top những mẫu tủ lạnh đang được săn đón trong chương trình ưu đãi 20/10 tại MediaMart:

Tủ lạnh Side by Side Coex RS-4005MIB (442L): Inverter, No Frost, Multi Air Flow – giảm 45%, còn 10.999.000đ

Tủ lạnh Side by Side Samsung RS70F65Q3TSV (655L): Metal Cooling, AI Energy Mode – giảm 37%, còn 15.990.000đ

Tủ lạnh 2 cửa Coex RT-4006IS (181L): công nghệ A+ khử mùi, Inverter – giảm 35%, còn 4.499.000đ

Tủ lạnh LG LTB211BLMD (217L): làm lạnh đa chiều, lọc mùi Deodorizer – giảm 35%, chỉ 5.490.000đ, tặng kèm ấm siêu tốc 589.000đ

Bên cạnh đó, các dòng máy giặt và máy sấy thông minh cũng là lựa chọn lý tưởng cho món quà 20/10, giúp chị em giải phóng đôi tay, có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân:

Máy giặt Aqua 9kg AWM9-316K(B): giảm 23%, còn 4.790.000đ

Máy giặt cửa ngang Coex 8.5kg FW-80CW1408IGB: giảm 40%, còn 5.699.000đ

Máy sấy quần áo Coex 8.5kg HD-80AW: giảm 47%, chỉ còn 4.999.000đ

Tất cả sản phẩm đều đi kèm chính sách hậu mãi minh bạch, trả góp 0%, giao hàng – lắp đặt miễn phí trên toàn quốc.

Gia dụng giá hời – thay lời yêu thương thiết thực

Những thiết bị gia dụng thông minh, tiện ích sẽ là lựa chọn tinh tế để gửi gắm yêu thương ngày 20/10. MediaMart ưu đãi đến 50% cho loạt gia dụng nhà bếp:

Lò vi sóng Roler RM-3213 (có nướng, dung tích 20L): giảm 50%, chỉ còn 949.000 đồng

Nồi chiên không dầu Roler 6.5L: giảm 45%, còn 1.599.000 đồng

Nồi cơm điện áp suất Cuckoo 1.8L: giảm 46%, chỉ còn 3.490.000 đồng

Các thiết bị hiện đại hỗ trợ bảo vệ sức khỏe trong dịp giao mùa cũng là lựa chọn không thể bỏ qua:

Máy lọc nước RO nóng lạnh Sunhouse SHA76215 CK: giảm 33%, còn 4.990.000 đồng

Máy lọc không khí LG PuriCare (cảm biến bụi mịn PM 1.0, bộ lọc HEPA): giảm 42%, chỉ còn 5.490.000 đồng

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi – lý tưởng để làm quà tặng – cũng được giảm giá sâu:

Bình nóng lạnh Roler 15L: giảm 50%, còn 1.199.000 đồng

Ấm siêu tốc Roler RK-5137PKE: giảm 32%, chỉ 1.290.000 đồng

Máy rửa bát Galanz 8 bộ có sấy: giảm 40%, giá 3.990.000 đồng

Laptop deal hời, quà ngon giá sốc

Dành cho công việc, học tập hay giải trí, một chiếc laptop hiệu năng cao luôn là món quà thiết thực, hiện đại và đầy tinh tế để dành tặng phái đẹp dịp 20/10. Nắm bắt nhu cầu này, MediaMart mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dòng laptop phổ thông đến cao cấp:

Laptop Acer Aspire Lite 14 Gen2 AL14-52M-32KV – màn hình 14.0” FHD, RAM 8GB, SSD 256GB, VGA onboard, thiết kế nhỏ gọn – giảm 14%, chỉ còn 9.290.000 đồng.

Laptop Asus Vivobook Go 14 E1404FA-NK177W – màn hình 14.0” FHD, RAM 16GB, SSD 512GB, card AMD Radeon – giảm 32%, chỉ còn 11.590.000 đồng (giá gốc 16.990.000 đồng).

Không chỉ được giảm giá, khi mua laptop, khách hàng còn được tặng thêm túi đựng máy hoặc balo thời trang.

Điện thoại giá hời, thay lời yêu thương

Smartphone không chỉ là món đồ công nghệ quen thuộc mà còn là “người bạn đồng hành” trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống hiện đại. Nhân dịp 20/10, MediaMart mang đến loạt deal cực chất cho các dòng điện thoại được yêu thích – một gợi ý tuyệt vời để bạn làm mới trải nghiệm công nghệ cho người thân yêu.

Masstel S7 (4GB + 128GB, màn hình 6.7 inch) – giảm 20%, chỉ còn 1.990.000 đồng tặng đồng hồ thông minh Zwatch Z8 trị giá 890.000 đồng.

iPhone 13 128GB – giảm 32%, giá chỉ 11.490.000 đồng (giá gốc 14.990.000 đồng), ưu đãi thêm khi mua củ sạc trị giá 399.000 đồng, kèm E-voucher 10 triệu đồng, tặng gói bảo hành mở rộng và E-voucher 1 triệu đồng mua phụ kiện công nghệ.

Ngoài các sản phẩm công nghệ – điện máy nổi bật, nhiều phụ kiện nhỏ gọn, tiện ích cũng đang được giảm giá sâu, chỉ từ 139.000 đồng. Camera, loa máy tính, chuột, sạc dự phòng… là những lựa chọn hợp túi tiền nhưng vẫn đủ tinh tế để gửi tặng người thân yêu – nhất là với các anh đang tìm kiếm một món quà vừa nhanh, vừa “chuẩn gu” phái đẹp.

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi mà MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc từ ngày 13/10 đến hết ngày 20/10 trong chương trình “20/10 Deal hời - Thay lời yêu thương”.