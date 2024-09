Giám đốc Man Utd giao KPI cực khó cho Erik Ten Hag

(VTC News) -

Theo tờ The Athletic, giám đốc Man Utd - ông Omar Berrada - đã đặt mục tiêu với các thành viên ban huấn luyện, phải bằng mọi cách giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh vào năm 2028. Lý do bởi 2028 sẽ đánh dấu mốc 150 năm ngày thành lập đội chủ sân Old Trafford.

Berrada đặt tên chiến dịch này là "Project 150", tức "Dự án 150", nhằm tôn vinh sự kiện lịch sử của CLB Man Utd. Đội bóng thành Manchester được thành lập năm 1878, ban đầu lấy tên Newton Heath, trước khi đổi tên thành Manchester United năm 1902. Tên gọi này vẫn được sử dụng cho tới năm 2024.

Sir Jim Ratcliffe (trái), HLV Erik Ten Hag (giữa) và giám đốc điều hành Omar Berrada (phải) tại đại bản doanh của Man Utd.

Ban lãnh đạo Man Utd thừa nhận năng lực của đội bóng chưa đạt tới đẳng cấp như Man City, và mục tiêu 3 năm để vô địch giải Ngoại Hạng là thiết thực.

"Tôi sẽ không vẽ ra 1 dự án kéo dài cả thập kỷ đâu. Cổ động viên sẽ mất hết kiên nhẫn nếu CLB mất 10 năm mới vô địch. Chiến dịch 3 năm thì thực tế hơn. Vô địch trong năm nay hoặc năm sau thì rất khó.

Để chơi bóng hay như Man City, hay thi đấu sòng phẳng với Real Madrid ngay mùa giải tới là nhiệm vụ viển vông. Nếu chúng tôi đặt mục tiêu sai, người hâm mộ sẽ rất thất vọng. Quan trọng nhất là Man Utd đã có định hướng. Khán giả sẽ vui hơn nếu chúng tôi cứ từng bước và từng bước tiến bộ", chủ tịch Jim Ratcliffe phát biểu.

Hè 2024, ông Ratcliffe cắt giảm 25% nhân sự để có thêm ngân sách chuyển nhượng. Sau đó, giám đốc thể thao Dan Ashworth và HLV Erik Ten Hag chiêu mộ 5 tân binh với tổng giá trị 214,5 triệu euro.

Trong số này, Noussair Mazraoui chơi nổi bật. Matthijs de Ligt và Joshua Zirkzee chiếm suất đá chính. Manuel Ugarte chưa có nhiều cơ hội, còn Leny Yoro dính chấn thương chưa hẹn ngày trở lại.

Man Utd hiện đứng thứ 11 tại giải Ngoại Hạng Anh, với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Mùa trước, tỉ lệ thắng tại giải quốc nội của họ là 47,3%, thấp thứ 2 trong nhóm thuộc nửa trên BXH.

Man Utd cũng không thắng trong trận mở màn Europa League năm nay. Thầy trò Erik Ten Hag bị FC Twente - đội bóng yếu nhất sẽ hành quân tới Old Trafford cầm hòa 1-1. Sau trận, nhà cầm quân người Hà Lan phát biểu gây ức chế người hâm mộ, cho rằng cầu thủ Man Utd đã "tự mãn" trong hiệp 2.

Ban lãnh đạo Man Utd vẫn đặt niềm tin vào ông Dan Ashworth (giám đốc thể thao) và HLV Erik Ten Hag.

Trước thực tế phũ phàng, giám đốc điều hành Berrada vẫn đặt niềm tin vào Erik Ten Hag: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Erik. Chúng tôi đã làm việc rất sát sao với ông ấy trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đốc thúc Ten Hag, làm sao để đội bóng giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi còn tin Erik không ư? Chắc chắn là có. Erik là người phù hợp với Man Utd và chúng tôi ủng hộ ông ấy 100%".

Phát biểu trước trận gặp Tottenham cuối tuần này, HLV Ten Hag xin người hâm mộ cho ông thêm thời gian, nhắc lại Man Utd đã gặt hái những thành công ở 2 mùa gần nhất: "Chúng tôi làm việc chăm chỉ và đã tiến bộ. Chúng tôi tin tưởng vào nhóm cầu thủ trẻ. Họ sẽ phục vụ Man Utd ở cả hiện tại và tương lai. Tôi phải hoàn thiện đội bóng và điều này cần thời gian.

Tôi cũng mất kiên nhẫn như các bạn, nhưng thực tế là Man Utd đã gặt hái những thành công ở 2 mùa gần đây, và chúng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để có thêm nhiều danh hiệu khác".