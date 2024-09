Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 16/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Nguyễn Vĩnh Sơn (31 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng công bố tại tòa, vào các năm 2021-2022, Nguyễn Vĩnh Sơn đưa thông tin gian dối rằng mình có khả năng mua các lô đất tại Dự án Khu Đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa City, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và kêu gọi góp vốn vào Dự án Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Cụ thể, đầu tháng 3/2021, bà Nguyễn Thị Từ V. (54 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) tham gia sự kiện giới thiệu Dự án Khu Đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa City (Dư án Vịnh An Hòa City) do Công ty CP đầu tư và phát triển FVGLand làm chủ đầu tư nên gặp và quen biết với Nguyễn Vĩnh Sơn.

Sơn giới thiệu là Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Giám đốc điều hành Công ty Minh Minh Land (là công ty được môi giới bán sản phẩm của Dự án Vịnh An Hòa).

Nguyễn Vĩnh Sơn tại phiên xét xử.

Bà V. có nhu cầu mua đất tại Dự án Vịnh An Hòa City nên liên lạc nhờ Sơn kết nối với chủ đầu tư để mua 2 block đất ký hiệu CL35-CL40 (gồm 43 lô) và 4 lô thuộc khu thương mại dịch vụ ký hiệu TM02-16-17-18-19.

Tại thời điểm này, Công ty CP đầu tư và phát triển FVGLand không có chủ trương bán đất thuộc dự án nhưng Sơn nói với bà V. mình có mối quan hệ với người của dự án, hứa sẽ giúp bà đặt cọc tiền mua các lô đất này.

Sơn cho bà V. biết để mua được đất tại 2 block CL35-CL 40 phải đặt cọc 300 triệu đồng/lô và để mua 4 lô khu thương mại dịch vụ phải đặt cọc 5,3 tỷ đồng.

Từ ngày 27/3 đến ngày 28/5/2021, bà V. đã chuyển cho Sơn tổng cộng 20,2 tỷ đồng, trong đó 18,2 tỷ đồng đặt cọc mua đất dự án và 2 tỷ đồng là tiền bà V. cho Sơn mượn để giải quyết công việc riêng.

Tháng 6/2021, thấy khu đất mình nhờ Sơn đặt cọc mua đang xây dựng căn hộ, bà V. tìm hiểu thì biết những block đất này chủ dự án không bán. Đến lúc này Sơn thừa nhận không liên hệ mua đất cho bà V. mà sử dụng toàn bộ 20,2 tỷ đồng của bà để đầu tư tiền ảo và thua lỗ.

Ngoài ra, năm 2022, Sơn được thuê tư vấn, thiết kế và hoàn thành thủ tục thành lập Dự án Khu Dân cư tại Gio Quang, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Lợi dụng điều này, Sơn đưa thông tin gian dối, kêu gọi góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt của anh Võ Tuấn A. (trú TP Đà Nẵng) 400 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Tuyết Tr. (trú Đà Nẵng) hơn 449 triệu đồng và chiếm đoạt của anh Nguyễn Thành Nh. (trú tỉnh Quảng Trị) 400 triệu đồng.

Tổng số tiền Sơn chiếm đoạt của 4 bị hại là hơn 21,449 tỷ đồng, sử dụng chơi tiền ảo và tiêu xài nhân.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Vĩnh Sơn mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.