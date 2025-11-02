Giẫm đạp tại đền thờ ở Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng

Theo các quan chức địa phương, vụ giẫm đạp xảy ra khi những người hành hương chen nhau vào ngôi đền Sri Venkateswara Swamy trong ngày Ekadashi, ngày mà người Hindu coi là may mắn.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có tới 25.000 tín đồ chen chúc vào ngôi đền, nơi chỉ có sức chứa khoảng 2.000 người, dẫn đến vụ giẫm đạp. Hiện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc và cấp cứu khẩn cấp cho những người bị thương.

Đám đông tụ tập tại đền Venkateswara Swamy, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, ngày 1/11. (Ảnh: X/@TheTribune)

Ngoài 9 người thiệt mạng, có18 trường hợp bị thương được báo cáo cho đến thời điểm này, trong đó 2 bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu để điều trị.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ khoảng 200.000 Rupee (2.300 USD) cho gia đình những người thiệt mạng và 50.000 Rupee (570 USD) cho những người bị thương.

Đây là lần thứ 5 trong năm nay xảy ra tai nạn giẫm đạp dẫn đến chết người tại các lễ hội hay các nơi thờ tự đông người tại Ấn Độ. Cuối tháng 9 vừa qua, nước này đã khởi tố những người có trách nhiệm trong vụ giẫm đạp tại cuộc diễu hành chính trị ở bang Tamil Nadu khiến 39 người thiệt mạng.

Hồi tháng 1, ít nhất 30 người đã thiệt mạng tại lễ hội Hindu Maha Kumbh khi hàng chục triệu người tụ tập để ngâm mình trong dòng nước thiêng.