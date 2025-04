Giảm 0,5 kg mất 50% công lực, 'thần cước' muay Thái thua không phục

(VTC News) -

Superlek Kiatmuu9 (tên thật Manachai Yamsiri, 29 tuổi) đứt chuỗi bất bại hôm 23/3 với trận thua Nabil Anane. Tay đấm có biệt danh "thần cước" thất bại sau 3 hiệp tính điểm. Hơn 2 tuần sau, Superlek xuất hiện trở lại trên truyền thông, tiết lộ nguyên nhân dẫn đến thất bại trong thế lép vế trước đối thủ mà anh từng hạ knock-out ở lần tỷ thí gần nhất trước đó.

"Ở trận đấu mới đây, tình trạng thể chất và tinh thần của tôi không tốt, có lẽ chỉ đạt 50%. Chúc mừng anh ấy giành chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ có trận tái đấu. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau và chứng minh năng lực trên võ đài lần tới", Superlek nói.

"Thần cước" Superlek thua Nabil Anane

Nabil Anane cho biết bản thân anh cũng không hào hứng với chiến thắng này. Tay đấm người Thái Lan gốc Pháp-Algeria bước vào trận đấu với tư cách võ sĩ thách thức nhà vô địch. Tuy nhiên, ngay sau buổi kiểm tra cân nặng, Nabil Anane được tính là nhà vô địch tạm thời (interim champion) mà không cần lên võ đài.

Do Superlek quá 0,5 kg so với mốc hạng cân bantamweight (hạng gà, 52,5-53,5 kg), võ sĩ này bị hủy tư cách thi đấu. Theo điều lệ của ONE Championship, đai vô địch của Superlek bị tước. Võ sĩ này có quyền giành lại danh hiệu nếu thách đấu lại với nhà vô địch tạm thời là Nabil Anane.

Superlek sau đó vẫn giảm nốt 0,5 kg để có thể thi đấu với Nabil Anane. Tuy nhiên, sau thời gian ép cân liên tục, tay đấm sinh năm 1995 không đạt thể trạng tốt nhất và không muốn chọn trận đấu này để đòi lại đai. Trận đấu giữa 2 võ sĩ hôm 23/3 vẫn được tổ chức nhưng chỉ mang tính chất giao hữu, được điều chỉnh thành thi đấu trong 3 hiệp, không phải 5 hiệp như kế hoạch.

Nabil Anane cho biết anh nhận được đề nghị về việc bỏ trận đấu hoặc chuyển sang thể thức đấu 3 hiệp không tranh đai. Nếu không từ chối thi đấu thì chỉ cần đủ điều kiện lên võ đài, võ sĩ gốc Pháp-Algeria được công nhận là nhà vô địch tạm thời của hạng cân này.

"Anh ấy phải cắt cân tới 3 lần và tôi hiểu việc éđó mệt mỏi ra sao. Superlek sút cân rất nhiều và không thể đấu được 5 hiệp được, nên tôi giúp anh ấy. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn bỏ trận đấu này vì đã tập luyện rất nhiều", Nabil Anane tiết lộ.