Giải pháp tự nhiên cho da khô nứt nẻ chai sần chỉ từ dầu dừa và nước muối ấm

(VTC News) -

Phương pháp ngâm tắm muối ấm kết hợp dưỡng ẩm sâu bằng dầu dừa cho các bệnh về da - bắt nguồn từ bài viết “10 - Nguyên tắc vàng nuôi con khỏe” của ông Nguyễn Trọng Hùng (Chủ thương hiệu Nam Dược Lão Nhà Quê) - được lan tỏa rộng trong cộng đồng nhờ tính đơn giản, dễ áp dụng và nhiều phản hồi tích cực.

Trong bài viết, ông Hùng hướng dẫn pha nước muối nồng độ 2-2,5% (20 lít nước ấm pha khoảng 0,4 kg muối), ngâm 15-20 phút và không tráng lại bằng nước thường để giữ lớp khoáng trên da. Trẻ nhỏ cần bổ sung nước ấm khi ngâm để tránh lạnh. Sau đó, thoa dầu dừa nguyên chất 4-6 lần mỗi ngày lên vùng da khô, mẩn ngứa hoặc kích ứng để tăng độ ẩm và làm dịu.

Dầu dừa giúp chăm sóc các vấn đề về da.

Y học cổ truyền và hiện đại đều ghi nhận dầu dừa có đặc tính dưỡng ẩm, làm mềm, hỗ trợ kháng khuẩn và phục hồi da; trong khi nước muối ấm giúp làm sạch, giảm ngứa và ổn định bề mặt da.

Tại sao nồng độ muối 2-2,5% lại mang lại hiệu quả cao

Các nghiên cứu quốc tế về liệu pháp tắm nước muối (saline bathing therapy) cho thấy nồng độ 1-5% có thể điều hòa áp suất thẩm thấu, giảm mất nước và phục hồi cấu trúc lớp sừng. Trong khoảng này, nồng độ 2-2,5% được đánh giá phù hợp nhất giúp sát khuẩn nhẹ, giảm viêm - ngứa, đồng thời vẫn an toàn cho da nhạy cảm và trẻ nhỏ. Điều này cũng được đề cập trong nghiên cứu về điều trị viêm da cơ địa tại Đại học Kiel (Đức), báo cáo trên International Journal of Dermatology và các phân tích liên quan đến dung dịch muối ưu trương trong chăm sóc da khô.

Cơ chế cải thiện của nước muối ấm

- Ổn định pH da và giảm hoạt hóa cytokine gây viêm.

- Giảm mất nước qua da nhờ tăng liên kết lipid lớp sừng.

- Hỗ trợ ức chế một số chủng vi khuẩn ngoài da như Staphylococcus aureus.

- Làm mềm lớp sừng, giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

Vai trò của dầu dừa trong chăm sóc da

Dầu dừa chứa acid lauric, acid capric, acid caprylic, cùng nhóm polyphenol và vitamin E tự nhiên (tocopherol). Đây là những thành phần giúp khóa ẩm và giảm mất nước nhờ tạo lớp màng lipid nhẹ trên bề mặt, giảm viêm, hỗ trợ kháng khuẩn - kháng nấm, tăng độ mềm mại, đàn hồi cho da khô lâu ngày.

Dầu dừa dùng mát xoa dưỡng ẩm bảo vệ da cho trẻ nhỏ.

Nghiên cứu của Trung tâm Dược lý Lâm sàng - Đại học Y Hà Nội trên sản phẩm dầu dừa của Công ty TNHH Y Dược Vi Diệu Nam cho thấy tác dụng giữ ẩm, làm mềm, hỗ trợ tăng liền sẹo trong mô hình loét da mạn tính và hỗ trợ điều trị bỏng trong thực nghiệm. Đây là kết quả nghiên cứu thực nghiệm ban đầu và cần đối chiếu thêm với dữ liệu lâm sàng.

Ghi nhận từ cộng đồng

Nhiều phụ huynh cho biết họ dễ dàng tiếp nhận phương pháp tắm muối ấm kết hợp xoa dầu dừa bởi nguyên liệu quen thuộc, an toàn và hầu như không gây lo ngại về tác dụng phụ. Không ít người bắt đầu áp dụng chỉ với suy nghĩ đơn giản: “Làm thì không sợ, biết đâu lại hợp”, và chính sự thử nghiệm ban đầu đầy dè dặt ấy lại mang tới kết quả bất ngờ.

Trong “Chuyện tắm muối khởi đầu một mối lương duyên”, chị Loan Hiểu Thương kể rằng con bị rôm sảy kéo dài, đã thử nhiều cách nhưng không cải thiện. Sau khi áp dụng cách tắm muối theo gợi ý trong “10 - Nguyên tắc vàng nuôi con khỏe”, tình trạng rôm giảm ngay trong ngày đầu và biến mất gần như hoàn toàn vào hôm sau. Gia đình duy trì tắm muối hằng ngày, đặc biệt mùa đông, để giữ da bé mềm mịn.

Cộng đồng chia sẻ về phương pháp tắm muối ấm và xoa dầu dừa trong chăm sóc da.

Chị Dương Huyền và chị Lan Anh cũng ghi nhận con cải thiện rõ rệt tình trạng nấm da, mẩn đỏ và viêm da khi kết hợp tắm muối ấm và thoa dầu dừa. Sự cải thiện nhanh, an toàn và dễ thực hiện khiến phương pháp này tiếp tục lan rộng trong các nhóm nuôi con nhỏ.

Dù được ghi nhận tích cực, mức độ đáp ứng có thể khác nhau tùy cơ địa. Việc pha đúng tỉ lệ muối và sử dụng dầu dừa nguyên chất sẽ giúp hạn chế kích ứng. Với các trường hợp da quá nhạy cảm, đỏ tăng hoặc không cải thiện sau vài ngày, phụ huynh nên đưa trẻ đi kiểm tra để tránh bỏ sót bệnh lý khác.