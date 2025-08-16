Giải pháp thực phẩm sạch từ mô hình nông nghiệp thẳng đứng của Havy Indoor Farm

(VTC News) -

Những năm gần đây, câu chuyện về an toàn thực phẩm ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm. Các thông tin xoay quanh tồn dư hóa chất hay quy trình sản xuất và phân phối thiếu minh bạch đã khiến không ít người băn khoăn, dè dặt hơn trong lựa chọn thực phẩm.

Dòng Salad Baby thượng hạng của Havy Indoor Farm trên gian hàng siêu thị.

Nguồn cung thực phẩm tại các đô thị lớn chịu sức ép từ diện tích đất canh tác giảm do đô thị hóa, cùng tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh… đặt ra một câu hỏi lớn về tương lai của ngành nông nghiệp: Đâu là giải pháp cho một nguồn cung ổn định, an toàn và bền vững?

Tiên phong ứng phó khủng hoảng bằng công nghệ

Havy Indoor Farm đã mang đến một lời giải toàn diện cho các thách thức trên bằng mô hình "Indoor Vertical Farming" (nông nghiệp thẳng đứng trong nhà). Thay vì phụ thuộc vào đất đai và các yếu tố thời tiết, Havy trồng cây trong môi trường khép kín, được kiểm soát hoàn toàn về ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và dinh dưỡng.

Mô hình canh tác Indoor Vertical Farming.

Việc đặt nông trại ngay trong lòng thành phố giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận chuyển và khí thải carbon. Havy còn áp dụng hệ thống thủy canh hồi lưu, tiết kiệm tới 95% nước so với canh tác truyền thống, và ánh sáng LED chuyên dụng mô phỏng ánh sáng mặt trời, tối ưu quang hợp.

Mỗi sản phẩm của Havy đều được trồng trong môi trường sạch tuyệt đối, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, đã khôi phục niềm tin của người tiêu dùng vào thực phẩm an toàn. Havy đang từng bước tạo ra một hệ sinh thái thực phẩm lành mạnh và minh bạch, nơi người tiêu dùng hoàn toàn an tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Tiềm năng thị trường của Havy Indoor Farm

Theo Fortune Business Insights, tăng trưởng toàn cầu thị trường Indoor Vertical Farming toàn cầu được định giá khoảng 6.9 tỷ USD vào năm 2024, và dự kiến đạt 8.5 tỷ USD năm 2025, tăng lên 50 tỷ USD vào 2032, tăng trưởng kép ~28 % trong giai đoạn 2025–2032, riêng khu vực châu Á là 1.6 tỷ USD năm 2024, tăng lên khoảng 2.1 tỷ USD năm 2025, và dự kiến đạt 16.6 tỷ USD vào 2033, tăng trưởng kép ~29% .

Với tiềm năng thị trường to lớn đó, Havy Indoor Farm đã xây dựng một chiến lược kinh doanh mới, đó là mô hình kinh doanh linh hoạt 3 trong, cho phép một nông trại đô thị có thể vận hành hiệu quả 03 kênh phân phối khác nhau. Havy Indoor Farm cung cấp sản phẩm cho các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đóng vai trò như đối tác B2B.

Kênh này tập trung vào các sản phẩm chủ lực như "Salad Baby", đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của các gia đình thành thị.

Đội ngũ chuyên viên Havy Indoor Farm và khách hàng trong khu vực canh tác.

Đồng thời, Havy Indoor Farm định hướng phát triển chuỗi cửa hàng riêng, nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm trực tiếp các món Salad tươi ngon, các loại “ Baby Greens” được thu hoạch trong ngày tại nông trại và trên bàn ăn, đúng nghĩa “ Farm On Table ”.

Sweetgreen (USA) là một ví dụ, được thành lập vào năm 2007 là một chuỗi nhà hàng Salad nhanh với 221 cửa hàng, định vị xây dựng cộng đồng ăn uống khỏe mạnh thông qua thực phẩm tươi, sạch, tự nhiên được định giá 3.6 tỷ USD với doanh thu 584 triệu (2023).

Ngoài ra, dựa trên nền tảng thương mại điện tử, Havy Indoor farm định hướng cung cấp dịch vụ giao Salad tận nơi, giúp người tiêu dùng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh một cách chủ động và dễ dàng…khi mà thị trường giao đồ ăn trực tuyến ở việt Nam Ước đạt 2,8 tỉ USD năm 2025 và 4.4 tỉ USD năm 2030 đã mở ra cơ hội kinh doanh rất lớn

Mô hình đa kênh này giúp Havy Indoor Farm tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh, đồng thời đưa sản phẩm tiếp cận một cách rộng khắp và gần gũi hơn với người tiêu dùng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang…

Hướng tới giá trị bền vững cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường hướng đến những mô hình kinh doanh gắn với giá trị bền vững, hợp tác cùng Havy Indoor Farm mở ra cơ hội đồng hành với xu hướng nông nghiệp đô thị và đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh. Đây là hành trình vừa mang ý nghĩa phát triển kinh tế, vừa tạo ra dấu ấn trong định hình tương lai ngành thực phẩm đô thị.

Phòng trồng rau của Havy Indoor Farm tại Hà Nội.

Tựu trung lại, Havy Indoor Farm không chỉ đại diện cho một mô hình kinh doanh nông nghiệp hiệu quả mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới và phát triển bền vững tại Việt Nam. Từ việc cung cấp thực phẩm an toàn, bảo vệ môi trường, đến việc tạo ra một cơ hội đầu tư bền vững, Havy đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong của mình.

Liên hệ hợp tác: Email: phvinh@havyindoorfarm.vn Hotline 0904304009.