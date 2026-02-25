Giải pháp 'nuôi xe' tiết kiệm cho doanh nghiệp vận tải từ GAZ Thành Đạt

(VTC News) -

Để vượt qua thách thức từ bối cảnh của hơn 34.000 doanh nghiệp cùng cạnh tranh và cải thiện biên lợi nhuận bền vững, các dòng xe thương mại Gazelle và Sobol của GAZ Thành Đạt là một lựa chọn đáng tin cậy, đã và đang được Phương Trang, J&T Express tin dùng. Đúc kết từ kinh nghiệm sản xuất xe thương mại trong nhiều năm, xe GAZ sở hữu khung gầm hợp kim chịu tải cao và thân vỏ chống gỉ sét phù hợp với khí hậu Việt Nam, giúp triệt tiêu tình trạng hỏng vặt.

Không chỉ bền bỉ, với lợi thế lắp ráp trong nước cùng nguồn phụ tùng sẵn sàng còn giúp hãng cắt giảm tối đa các các chi phí xuất nhập khẩu và nhiều chi phí ẩn khác cho chủ xe. Với danh mục sản phẩm đa dạng gồm minibus, citybus, tải van và tải nhẹ, xe GAZ có giá khởi điểm từ 355 triệu đồng. Chi phí sở hữu (TCO) đạt mức lý tưởng chỉ từ 1.900 - 3.100 vnđ/km.

Đặc biệt, hãng đang áp dụng chương trình “Bảo dưỡng định kỳ chi phí cố định” (chưa đến 1,7 triệu đồng/10.000km và mức bảo dưỡng tối đa lên đến 150.000 km), cùng ưu đãi mua xe tới 145 triệu đồng. Đây là trợ lực mạnh mẽ giúp doanh nghiệp không lo trượt giá và bảo vệ biên lợi nhuận dài hạn.