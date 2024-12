Giải pháp bổ sung sắt hiệu quả giúp mẹ bầu không còn nỗi lo thiếu máu thai kỳ

(VTC News) -

Nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt trong thai kỳ

Theo chia sẻ từ Bác sĩ Nguyễn Thị Hương - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - tình trạng thiếu máu do thiếu sắt là vấn đề phổ biến nhưng thường bị bỏ qua trong thai kỳ.

Bác sĩ Hương cho biết: "Thiếu máu do thiếu sắt có thể khiến mẹ bầu gặp các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, suy giảm sức đề kháng. Nguy hiểm hơn, nó còn làm tăng nguy cơ sinh non, tiền sản giật, thai nhi suy dinh dưỡng hoặc nhẹ cân khi chào đời. Đây là lý do các bà mẹ cần quan tâm hơn đến việc bổ sung sắt kịp thời và đúng cách trong suốt thai kỳ.

Theo khuyến cái WHO phụ nữ mang thai cần bổ sung 30-60 mg sắt/ngày.

Thực tế khi thăm khám tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì đa số mẹ bầu đều chưa ý thức được tầm quan trọng của việc bổ sung sắt trong suốt quá trình mang thai. Nhiều mẹ khi thấy triệu chứng nặng thì mới tới thăm khám và nghe tư vấn từ bác sĩ, hoặc đến khi làm hồ sơ sinh mới phát hiện thiếu máu nặng và bổ sung sắt thì đã muộn, thường phải truyền máu”.

Bác sĩ Hương cũng nhấn mạnh rằng việc phát hiện và phòng ngừa thiếu sắt từ sớm sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, tránh những biến chứng không mong muốn.

Loại sắt nào bác sĩ khuyên dùng cho mẹ bầu?

Bác sĩ Hương chia sẻ, loại sắt tốt cần đáp ứng các tiêu chuẩn như:

Dễ dàng hấp thu vào cơ thể, tránh tình trạng tồn đọng sắt thừa gây tác dụng phụ.

An toàn cho hệ tiêu hóa, không gây táo bón, buồn nôn hay khó chịu.

Hiệu quả nhanh chóng, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu rõ rệt trong thời gian ngắn.

Sắt thường chỉ được biết đến nhiều trong nhóm thực phẩm đến từ thịt động vật. Tuy nhiên, trên thực tế có 2 loại sắt cơ thể chúng ta luôn được nhận đó là sắt heme và sắt nonheme.

Sắt Heme là loại sắt chứa hemoglobin và được tìm thấy trong các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt dê…. Đây là nguồn sắt tốt nhất cho cơ thể chúng ta, chiếm 40% trên tổng lượng sắt cơ thể cần và hấp thụ khá dễ dàng.

Sắt non-heme là nhóm sắt được tìm thấy trong các sản phẩm từ thực vật. Loại sắt này được bổ sung tăng cường và chiếm lượng tiêu thụ khá lớn nhiều hơn sắt có hemoglobin. Tuy nhiên cơ thể lại hấp thụ loại sắt này thấp hơn sắt heme.

Theo bác sĩ Hương, sắt Heme cũng là dạng sắt gần gũi với nhu cầu của cơ thể, giúp mẹ bầu bổ sung nhanh chóng lượng sắt cần thiết mà không gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, để đạt được lượng sắt tương đương với nhu cầu hàng ngày, mẹ bầu sẽ phải ăn tới 1kg thịt bò - điều này là khó thực hiện trong chế độ ăn uống thông thường.

Chính vì vậy, bác sĩ khuyến nghị nên lựa chọn sắt có đặc tính tương đương với sắt heme từ thịt đỏ, được nghiên cứu và sản xuất với công nghệ tiên tiến để đảm bảo hiệu quả hấp thu và an toàn cho mẹ bầu.

Bestifer Mom - giải pháp sắt hướng đích thế hệ mới cho mẹ bầu

Dẫu biết trên thị trường có nhiều sản phẩm sắt cho mẹ bầu lựa chọn, tuy nhiên để lựa chọn sản phẩm dễ dàng sử dụng, hấp thu nhanh tương đương sắt từ thịt là yếu tố cần xem xét.

Thấu hiểu những nỗi lo lắng của các mẹ bầu khi uống sắt cùng với nhạy bén trong việc nắm bắt thành tựu của công nghệ trong việc sản xuất thực phẩm bổ sung, công ty Cổ phần Dược Phẩm An Minh kết hợp cùng Ergopharma - một doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm bổ sung chất lượng cao cho thị trường hơn 50 quốc gia, bao gồm châu Âu, Hoa Kỳ, Nam Mỹ và Đông Á đã cho ra đời sản phẩm TPBVSK Bestifer mom tiên phong chứa dòng sắt hướng đích có đặc tính an toàn - dễ hấp thu.

Công dụng:

Bổ sung sắt, vitamin B6, vitamin B12 cho cơ thể, hỗ trợ giảm thiếu máu do thiếu sắt.

Hướng dẫn sử dụng:

01 gói 5ml một lần mỗi ngày, cung cấp đủ 30mg sắt cho mẹ bầu theo khuyến cáo.

Thông tin cảnh báo:

- Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

- Thực phẩm chức năng không thể thay thế cho một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng.

- Sản phẩm này không nên được sử dụng với những người dị ứng với bất cứ thành phần nào.

- Người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.

- Không dùng chung với các sản phẩm chứa sắt khác. Không dùng cho người thiếu máu không do thiếu sắt (ví dụ: bệnh thalassemia).

Bestifer Mom - đồng hành cùng mẹ, bảo vệ sức khỏe con yêu

Việc bổ sung sắt đúng cách không chỉ đảm bảo sức khỏe cho mẹ mà còn giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, phòng ngừa các nguy cơ do thiếu máu ngay từ trong bụng mẹ.

Hãy lựa chọn Bestifer Mom - người bạn đồng hành trên hành trình thai kỳ của bạn.

Bestifer Mom - Giúp mẹ đủ FE, con khỏe re!

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

