Giải pháp báo gọi y tá Medi Electronics giúp bác sĩ, bệnh nhân liên lạc 2 chiều

(VTC News) -

Medi Electronics - Giải pháp chuông báo gọi y tá chất lượng cao

Hệ thống chuông báo gọi y tá Medi Electronics là thương hiệu đến từ Hàn Quốc, được nghiên cứu và sản xuất bởi các chuyên gia, hệ thống máy móc và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, đem đến độ chính xác, hiệu quả và độ bền vượt trội.

Các thiết bị được liên kết với nhau thông qua hệ thống dây dẫn, được tích hợp tính năng đàm thoại hai chiều, giúp bác sĩ và nhân viên y tá hỗ trợ bệnh nhân một cách nhanh chóng, kịp thời.

Hệ thống chuông báo gọi y tá Medi

Ưu điểm nổi bật của hệ thống chuông báo gọi y tá Medi là có thể đáp ứng mọi nhu cầu về một hệ thống báo gọi y tá từ cơ bản đến nâng cao, từ quy mô nhỏ đến lớn nhờ sở hữu cùng lúc 2 hệ thống Digital Medi và Analog Medi. Trong đó, Digital Medi được đánh giá là cao cấp và thông minh hơn, có chi phí cao hơn nhưng mang lại tốc độ và độ ổn định vượt trội, cùng khả năng quản lý nhiều phòng và giường bệnh hơn.

Digital Medi - Hệ thống báo gọi y tá tốc độ cao, thông minh và hiện đại

Medi Digital là một trong những hệ thống chuông gọi y tá cao cấp hiện nay, có khả năng quản lý tối đa 32 phòng bệnh và 120 giường bệnh, lý tưởng cho các bệnh viện lớn. Đặc biệt là tính năng đàm thoại hai chiều thông qua máy chủ và máy con, nâng cao hiệu quả “tương tác” giữa bác sĩ và người bệnh.

Hệ thống báo gọi y tá Digital Medi được trang bị đầy đủ các thiết bị với nhiều tính năng bổ sung so với hệ thống báo gọi thông thường. So với hệ thống Analog, giải pháp Digital Medi có thêm bộ quản lý phòng có thể quản lý 8 nút gọi đầu giường, và nút hiện diện dành cho nhân viên y tá để để gọi hỗ trợ từ bên ngoài khi cần.

Phương pháp đi dây thông minh, hiện đại đem tới tốc độ truyền tải nhanh chóng, chính xác, đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ngay lập tức khi có tín hiệu, đồng thời thuận tiện cho việc sửa chữa, thay thế.

Hệ thống chuông báo gọi y tá Digital Medi

Analog Medi - Hệ thống báo gọi y tá đơn giản nhưng hiệu quả

Dù không được trang bị nhiều thiết bị và sở hữu nhiều tính năng hiện đại như hệ thống Digital Medi, nhưng Analog Medi vẫn được đánh giá về tính hiệu quả và thuận tiện trong cách vận hành. Đây là giải pháp chuông báo gọi y tá thích hợp cho các bệnh viện có diện tích nhỏ với khả năng quản lý tối đa 60 giường bệnh. Hệ thống khá đơn giản, dễ vận hành, dễ sử dụng, không cần người có nhiều kinh nghiệm.

Hệ thống Analog Medi không có bộ quản lý phòng và nút hiện diện cho nhân viên y tá, cách đi dây cũng khác biệt so với Digital, nhưng vẫn mang lại sự ổn định, đảm bảo có thể hoạt động 24/24h và ngay lập tức hoạt động khi có tín hiệu đến.

So sánh hệ thống chuông báo gọi y tá Digital Medi và Analog Medi

Việc lựa chọn giữa Digital Medi và Analog Medi phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng cơ sở y tế, bao gồm quy mô, ngân sách và các tính năng mong muốn. Nếu ưu tiên công nghệ cao, ổn định, và có khả năng quản lý nhiều phòng bệnh, Digital Medi là lựa chọn tốt. Nếu ngân sách hạn chế, Analog Medi là một giải pháp phù hợp.

Mọi chi tiết về giải pháp, cấu hình, tính năng bạn đọc hãy liên hệ với Công ty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hải Hưng để được tư vấn chi tiết.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH TM DV & CN Hải Hưng Văn phòng: LK24-No08, Khu đất dịch vụ 20A-20B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội Hotline: 0932060286 Website: baogoiyta.com