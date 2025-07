Giải nhiệt với Trà Xanh Không Độ, nam công nhân bất ngờ trúng 100 triệu đồng

(VTC News) -

Kể về lúc nhận thông tin trúng thưởng, anh Trung hồ hởi cho biết: “Cả nhà tôi rất vui, lần đầu tiên trong đời tôi trúng được số tiền lớn đến vậy chỉ nhờ uống chai Trà Xanh Không Độ”. Anh Trung cho biết thêm, Trà Xanh Không Độ vốn là thức uống yêu thích của anh và gia đình từ nhiều năm qua.

“Mẹ tôi bán tạp hóa, giữa 1 tủ các loại đồ uống khác nhau nhưng cả nhà tôi chỉ thích Trà Xanh Không Độ bởi hương vị thơm ngon đặc trưng của lá trà Thái Nguyên. Mỗi khi mệt mỏi hay cần giải khát cả nhà đều chọn uống Trà Xanh. Ở công ty, tôi và các đồng nghiệp cũng luôn chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt khi làm việc căng thẳng”, anh Trung kể.

Anh Nguyễn Xuân Trung là khách hàng đầu tiên được xác nhận trúng 100 triệu đồng trong chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress”.

Ngày 7/7 vừa qua, chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress” tổ chức livestream trên fanpage để quay số ngẫu nhiên tìm 02 khách hàng trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng cùng 08 giải nhì, mỗi giải là 1 voucher trị giá 20 triệu đồng.

Sau buổi quay số, ban tổ chức kiểm tra hệ thống dữ liệu với mã code, số điện thoại nhắn tin tham gia chương trình và xác định anh Nguyễn Xuân Trung là người trúng giải Nhất với số tiền trúng thưởng là 100 triệu đồng tiền mặt.

Khác với đa phần người trúng thưởng, anh Trung cho biết khi nhận được tin báo, gia đình anh tin ngay lập tức: “Mẹ tôi bán tạp hóa, chị tôi làm trong ngành tiếp thị và Trà Xanh Không Độ là một trong những nhãn trà đóng chai lớn nhất tại Việt Nam nên cả nhà tôi tin ngay là trúng thật mà không e ngại gì cả”, anh Trung tươi cười kể.

Được biết, gia đình anh Trung với 2 con nhỏ 1 tuổi và 2,5 tuổi, hiện vẫn ở chung với ba mẹ. Đời sống công nhân khó khăn, nhiều lúc không có tiền hoặc chưa tới ngày lĩnh lương, anh phải đi vay để có tiền mua sữa cho con.

“Sau khi nhận được 100 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ, tôi sẽ đưa cho vợ trang trải chi tiêu, chủ yếu để dành mua sữa cho con, trả phí chích ngừa, góp tiền ăn hàng tháng với mẹ”, anh Trung kể về dự định sắp tới.

Các khách hàng may mắn trúng giải Nhì, mỗi giải là 1 voucher trị giá 20 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress”.

Ngoài anh Nguyễn Xuân Trung trúng giải Nhất, những ngày vừa qua liên tục lộ diện các khách hàng may mắn trúng giải Nhì, mỗi giải là 1 voucher trị giá 20 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress”. Trong đó có thể kể tới chị Phan Thị Hợi (sinh năm 1977, Yên Thành, Nghệ An); em Nguyễn Thị Ngọc Trân (sinh năm 2007, trú tại đặc khu Phú Quốc, An Giang); Chị Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1988, xã An Trường, Vĩnh Long); chị Hứa Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1988, xã Vĩnh Thuận Đông, Cần Thơ)…

Tới thời điểm hiện nay, chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress” đã trao thưởng gần 635.000 giải thẻ cào điện thoại trúng ngay mỗi ngày và đang làm hồ sơ trao thưởng cho các khách hàng trúng giải Nhất, giải Nhì.

Cơ hội vẫn còn rất nhiều, hãy giải nhiệt, giảm căng thẳng với Trà Xanh Không Độ và xé nhãn tham gia chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress” ngay trong 12 ngày tới để dễ dàng trúng thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chương trình sẽ kết thúc vào 24h ngày 2/8 tới đây. Hãy giải nhiệt, giảm stress ngay với Trà Xanh Không Độ và tham gia chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress” để có cơ hội trúng hơn 165.000 ngàn giải thẻ cào điện thoại còn lại có trị giá từ 10 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng cùng 02 giải nhất, 08 giải nhì chỉ trong 12 ngày tới đây.

