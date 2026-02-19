Giải nghệ 10 năm, huyền thoại MMA Ronda Rousey bất ngờ tái xuất

(VTC News) -

Sau 10 năm rời xa lồng bát giác, huyền thoại UFC Ronda Rousey chính thức trở lại võ đài trong trận siêu đấu với Gina Carano. Màn so tài được phát trực tiếp toàn cầu trên Netflix vào ngày 16/5 tới, diễn ra trong năm hiệp ở hạng cân 145lb (66kg), mỗi hiệp năm phút.

Cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của MMA nữ sẽ diễn ra tại Intuit Dome (California) - nhà thi đấu có sức chứa 18.000 chỗ ngồi. Đây cũng là lần đầu tiên một trận MMA được phát sóng trực tiếp trên Netflix, đánh dấu bước đi mới của nền tảng này trong chiến lược tổ chức các sự kiện thể thao đối kháng quy mô lớn.

Rousey (39 tuổi) được xem là ngôi sao nữ vĩ đại nhất lịch sử Ultimate Fighting Championship (UFC). Cô là người phụ nữ đầu tiên ký hợp đồng với UFC và giành đai vô địch. Chuỗi 12 chiến thắng giúp cô trở thành gương mặt đại diện của cả một thời kỳ MMA. Cô đã vươn lên trở thành vận động viên có tầm cỡ nhất trong làng MMA sau khi giành huy chương Olympic môn judo năm 2008.

Ronda Rousey (trái) và Gina Carano là hai người tiên phong trong làng MMA nữ. (Nguồn: Yahoo Sports)

Sau cú sốc thua Holly Holm năm 2015 và thất bại trước Amanda Nunes một năm sau đó, Rousey tuyên bố giải nghệ. Năm 2025, cô tiết lộ những chấn thương chấn động não nghiêm trọng là nguyên nhân chính khiến mình rời võ đài.

Trong khi đó, Carano (43 tuổi) với thành tích 7 thắng, 1 thua, được xem là người đặt nền móng cho MMA nữ trước khi UFC chính thức mở cửa cho các võ sĩ nữ. Sau khi giải nghệ, cô chuyển hướng sang điện ảnh và từng tham gia diễn xuất trong The Mandalorian, Fast & Furious 6, Deadpool và hàng loạt phim có tiếng khác.

Phát biểu khi công bố sự kiện, Rousey gọi đây là “trận siêu đại chiến lớn nhất lịch sử các môn võ đối kháng nữ”. Trong khi đó, Carano khẳng định đây là “một vinh dự” và tin rằng mình sẽ giành chiến thắng, dù thừa nhận thử thách sẽ không hề dễ dàng.

Với Netflix, đây tiếp tục là chiến lược tận dụng sức hút của những ngôi sao lớn để tạo ra các sự kiện thể thao trực tiếp quy mô lớn. Họp báo sẽ bắt đầu ngày 5/3 tại Los Angeles.

Giới chuyên môn đặt câu hỏi về chất lượng chuyên môn khi cả hai đều đã xa rời thi đấu đỉnh cao nhiều năm. Tuy vậy, đây không phải màn so tài chênh lệch quá lớn về tuổi tác hay đẳng cấp. Cả hai võ sĩ sẽ trải qua quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt trước khi bước vào lồng đấu.

Với người hâm mộ lâu năm, Rousey - Carano là “trận đấu trong mơ” nay đã trở thành hiện thực. Ở thời kỳ đỉnh cao, sức hút của Rousey chỉ có thể bị lu mờ bởi những tên tuổi như Jon Jones hay Conor McGregor. Cô không chỉ thay đổi vị thế của phụ nữ trong MMA mà còn mở ra một chương mới cho thể thao đối kháng toàn cầu.

Carano có thể không sở hữu bảng thành tích đồ sộ như đối thủ, nhưng chính cô là người mở cánh cửa đầu tiên để những võ sĩ nữ như Rousey bước vào ánh đèn sân khấu.