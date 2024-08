Giải mã 'bí mật' về fucoidan từ tảo nâu Okinawa

(VTC News) -

Sức khỏe là tài sản quý giá của con người. Trong xu hướng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng được chú trọng, các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng được chú ý. Sau thời gian dài nghiên cứu, hợp chất fucoidan được nhiều chuyên gia và các tổ chức y khoa nhận định có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho người cần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Fucoidan được chiết xuất từ đâu?

Fucoidan là một chất siêu nhờn có trong những loại tảo nâu như mozuku và mekabu. Theo TS.BS Daisuke Tachikawa - nhà nghiên cứu chuyên về fucoidan của Viện nghiên cứu NPO Nhật Bản, tảo mozuku có nguồn gốc từ đảo Okinawa chứa hàm lượng fucoidan cao.

Nhờ nguồn nước sạch và không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, tảo nâu mozuku tại đây hấp thụ nhiều vitamin và khoáng chất trong nước biển. Ngoài mozuku, chất fucoidan còn có thể tìm thấy trong tảo nâu mekabu. Tảo mekabu là tên gọi của phần rễ cây tảo wakame, có chứa nhiều chất hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Hợp chất này có nhiều chức năng như tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, … Ngoài ra, fucoidan còn là chất xơ hòa tan trong nước - polysaccharide cao phân tử với thành phần chính là fucose sulfated. Kết cấu của chất fucoidan là những chuỗi liên kết với nhau, còn nhóm sulfate đính kèm trên thân của những chuỗi này.

Nuôi trồng, thu hoạch tảo tại đảo Okinawa, Nhật Bản.

Sản phẩm chứa hợp chất fucoidan

Đối với người có sức khỏe yếu, đang theo các phác đồ điều trị hóa chất hay tia xạ thì hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình điều trị và sau đó. Người bệnh có cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng cao sẽ ít chịu tác dụng phụ của thuốc trong suốt quá trình này.

Fucoidan Umi No Shizuku là sản phẩm chứa hợp chất fucoidan chiết xuất từ hai loại tảo nâu mozuku và mekabu. Ngoài ra sản phẩm còn chứa bột tinh chế từ sợi nấm agaricus có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Sản phẩm có hiệu quả cao nhờ sự tinh khiết của chất Fucoidan, công thức độc đáo, được nghiên cứu, sản xuất và đóng gói tại nhà máy đạt tiêu chuẩn cGMP, Nhật Bản.

Tảo nâu Mekabu và Mozuku có trong sản phẩm Umi No Shizuku Fucoidan.

Video: Thương hiệu Fucoidan Umi No Shizuku có 2 VPDĐ tại Việt Nam

Fucoidan Umi No Shizuku nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Công ty TNHH Umi No Shizuku tự hào là nhà phân phối chính thức và độc quyền sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam sau khi vượt qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế.

Sản phẩm có 3 dạng bột, viên và nước, phù hợp cho nhiều lứa tuổi và tiện dụng khi mang theo, bảo quản.

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku chính hãng.

Để tư vấn và đặt hàng, Quý khách vui lòng liên hệ: Văn phòng TP.HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM | Hotline: 0916 753 108. Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Hotline: 0934 020 210. Tổng đài miễn phí: 1800 558802 Website: www.kfucoidan.com.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/kfucoidan.com.vn/ Giấy phép quảng cáo số 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2019.

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.