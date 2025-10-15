Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu 15m trong rừng keo ở Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 15/10, đại diện UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy và giải cứu thành công một người đàn ông rơi xuống giếng hoang khi đi làm rẫy hôm trước.

Nạn nhân là ông P.V.H. (sinh năm 1962, trú thôn Vĩnh Thuận, xã Phù Mỹ Bắc) được đưa lên trong tình trạng kiệt sức, bất động sau một đêm mắc kẹt dưới giếng sâu khoảng 14–15m giữa rừng keo.

Lực lượng chức năng giải cứu thành ông H. bị rơi xuống giếng sau một đêm. (Ảnh: Địa phương cung cấp)

Trước đó, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhận được tin báo từ gia đình ông H. cho biết ông đi làm rẫy từ sáng nhưng đến tối vẫn chưa trở về.

Lực lượng công an xã phối hợp với tổ an ninh trật tự và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, song do trời tối nên chưa phát hiện được tung tích.

Sáng 15/10, quá trình tìm kiếm được mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện ông H. rơi xuống một giếng hoang nằm trong rừng keo.

Do giếng sâu khoảng 15m, lực lượng chức năng xã Phù Mỹ Bắc đã liên hệ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đến hỗ trợ.

Đến 11h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa ông H. lên mặt đất an toàn và bàn giao cho gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.