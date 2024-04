Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

(VTC News) -

Khoảng 1h45 ngày 27/4, trong khi tuần tra địa bàn, tổ công tác Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện một phụ nữ nước ngoài bị ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m trên vỉa hè trước cửa số nhà 53 Xuân Diệu. Người phụ nữ này lúc đó vẫn tỉnh táo; cô ra dấu cho biết mình bị thương ở chân phải.

Tổ công tác lập tức gọi cấp cứu, sau đó phối hợp đưa nạn nhân lên băng bó và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Pháp.

Công an phường Quảng An phối hợp giải cứu cô gái nước ngoài bị rơi xuống hố thi công đường dây cáp.

Theo xác minh của Công an phường Quảng An, cô gái này sinh năm 1996, quốc tịch Anh. Khi đang đi bộ trên vỉa hè, do không chú ý, cô bị ngã xuống hố.

Công an phường đã liên hệ với đơn vị thi công, yêu cầu che chắn và đặt cảnh báo đối với các hố sâu đang thi công để đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội) chiều dài gần 1,1km, rộng 17-20m, được mở rộng trên cơ sở đường hiện có. Trong đó lòng đường rộng 10,5m, hè rộng 5m. Điểm đầu dự án giao với đường Âu Cơ, điểm cuối giao với đường Nghi Tàm. Tuyến đường này đi qua phường Quảng An và Tứ Liên.

Công trình được khởi công tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành sau một năm nhưng đến nay hơn 4 năm vẫn chưa xong vì vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc kiểm tra hiện trường hôm 6/3, sau khi có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị quận Tây Hồ hoàn thành ngay dự án vào cuối tháng 6, đồng bộ với việc thông xe kỹ thuật tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm để giải quyết ùn tắc giao thông khu vực.