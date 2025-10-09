Giải cứu cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị bị lừa bán vào khu tự trị ở Campuchia

(VTC News) -

Công an xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp giải cứu thành công chị Đ.T.V (20 tuổi, trú xã Tuyên Phú) bị lừa bán vào khu tự trị ở Campuchia.

Trước đó, ngày 1/10, Công an xã Tuyên Phú nhận được trình báo của chị Đ.T.V và gia đình việc chị này bị lừa bán sang Campuchia.

Theo lời kể của chị Đ.T.V, trước đây từng nhiều lần sang Campuchia để làm ăn. Ngày 9/9, chị V từ xã Tuyên Phú sang lại Campuchia để làm việc và thuê taxi để di chuyển. Quá trình này, tài xế taxi đi vào khu vực vắng người và ép chị V phải sang một xe khác và thu hết tiền, điện thoại của chị.

Chị Đ.T.V cùng gia đình đến trụ sở Công an xã Tuyên Phú gửi lá thư bày tỏ lòng biết ơn đến lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: CA)

Sau đó, chị V. bị bán vào một khu tự trị sát ở Campuchia sát biên giới Thái Lan. Tại đây, chị V. bị ép làm các công việc khác nhau, thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn. Trước tình cảnh này, chị V. xin được gọi điện cho gia đình để chuộc về Việt Nam và được đồng ý. Nhân thời cơ này, chị V. liên hệ gia đình và lực lượng Công an xã Tuyên Phú để trình bày rõ sự việc.

Nhận định đây là một vụ bắt cóc manh động, khó để giải cứu người khi đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, Công an xã Tuyên Phú báo cáo tình hình cho Ban giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị.

Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương thảo luận và yêu cầu nắm chắc tình hình hiện tại của chị V. để tìm giải pháp cứu người trở về.

Công an xã Tuyên Phú sau đó liên hệ cho một công dân người Việt Nam hiện đang làm việc tại Campuchia, gần cửa khẩu Mộc Bài để hướng dẫn người này đến khu tự trị sát biên giới Thái Lan để giải thoát cho V.

Sau thời gian thương lượng căng thẳng với quản lý của khu tự trị, Công an xã Tuyên Phú đưa được chị V. ra ngoài và về nước an toàn. Ngày 7/10, sau khi ổn định tâm lý trở lại, chị V. cùng gia đình đến trụ sở Công an xã Tuyên Phú gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị.