Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán 'cỏ mỹ' lớn chưa từng có

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt Phòng Cảnh sát ma túy), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy (loại "cỏ Mỹ"), bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ số lượng "cỏ Mỹ" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác phối hợp với Công an các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Thanh Khê, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Phan Thái Phiên (SN 1974, trú phường Thanh Khê) có nhiều dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã đưa vào diện giám sát, theo dõi.

Nhóm đối tượng trong đường dây ma túy. (Ảnh: C.A)

Quá trình giám sát, trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Phan Thái Phiên thường mua "cỏ Mỹ" từ Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989, quê ở xã Quảng Điền, TP Huế; hiện ở tại 2 căn nhà trên địa bàn phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ma túy đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Cụ thể, trinh sát xác định Tuyền thuê nhà ở đường Bàu Mạc (phường Liên Chiểu) cho Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1985, trú phường An Cựu, TP Huế) ở và tham gia hoạt động mua bán "cỏ Mỹ".

Trưa 6/8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), đơn vị tiến hành bắt quả tang Phan Thái Phiên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10kg ma túy loại "cỏ Mỹ", 1 xe máy và 10,5 triệu đồng tiền mặt. Tiến hành khám xét nơi ở của Phiên, lực lượng công an thu giữ thêm 2kg ma túy loại "cỏ Mỹ", 1 cân điện tử và một số vật chứng khác có liên quan.

Được biết, Phan Thái Phiên là đối tượng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cùng ngày, tại khu vực đường Trần Cao Vân, 1 tổ trinh sát khác của Phòng tiến hành bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1991, trú phường Hòa Cường) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 1kg "cỏ Mỹ", 1 xe máy, 1 điện thoại. Khám xét nơi ở của Thúy tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Cao Vân, cơ quan công an thu giữ thêm 4 gói ma túy "cỏ Mỹ" cùng một số đồ vật liên quan.

Căn cứ lời khai của Phan Thái Phiên và Nguyễn Thị Thúy cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát ma túy bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh Tuyền và Ngô Văn Hoàng Phúc; thu giữ tang vật gồm 2 gói nylon chứa chất màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 300 gam) cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tuyền tại 2 căn nhà trên đường Đồng Trí 6 và Bàu Mạc 20, công an thu giữ thêm khoảng 70kg ma túy "cỏ Mỹ" đã đươc phun tẩm ma túy, 2 gói nylon chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 200g), khoảng 60kg sợi thảo mộc khô (chưa được phun tẩm ma túy), 3 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát ma túy tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Ka Ka (SN 1999, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), thu giữ hơn 20kg ma túy "cỏ Mỹ". Lê Văn Ka Ka được xác định là đối tượng đã bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia với vai trò phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, sau đó phân chia, cân, đóng gói và bán cho người khác theo yêu cầu của Tuyền.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Cảnh sát ma túy, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500g chất bộ màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy "cỏ Mỹ" đã được phun tẩm, 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 2 cân, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Tuyền, Phan Thái Phiên, Nguyễn Thị Thúy, Ngô Văn Hoàng Phúc và Lê Thanh Ka Ka về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.