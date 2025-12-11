Giá xăng dự báo giảm gần 400 đồng/lít trong kỳ điều hành chiều nay

(VTC News) -

Theo đó, đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, giá xăng RON95 có thể giảm khoảng 370 đồng/lít, xăng E5 RON92 giảm khoảng 210 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 190 đồng/lít, dầu hỏa giảm khoảng 220 đồng/lít và dầu mazut giảm khoảng 20 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều nay được dự báo điều chỉnh giảm.

Tương tự, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng dự báo, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành chiều nay 11/12 sẽ giảm 1,1-2%, đưa giá xăng E5 RON92 về mức 19.602 đồng/lít và xăng RON95 về mức 20.409 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng có thể giảm 1,1% về mức 18.187 đồng/lít, dầu hỏa giảm 0,9% về mức 18.716 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 0,3% về mức 13.390 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu đi xuống sau khi được điều chỉnh tăng vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (4/12), giá xăng RON95 tăng 451 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.460 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, không cao hơn 19.822 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 420 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.893 đồng/lít, giảm 580 đồng/lít. Còn giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá dầu thế giới suy giảm

Lúc 6h sáng nay 11/12, giá dầu WTI đứng ở mức 57,87 USD/thùng, giảm 0,38 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ ở mức 61,54 USD/thùng, giảm 0,40 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm khi thị trường dõi theo đàm phán hòa bình Ukraine và chờ quyết định hạ lãi suất của Fed, giữa lo ngại dư cung tiếp diễn.

Các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tuần trước giảm 4,78 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng tăng 7 triệu thùng và tồn kho chưng cất tăng 1,03 triệu thùng.

Trong khi đó, thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang hạ nhiệt.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kéo nhu cầu dầu lên, song đà tăng của giá bị hạn chế bởi lo ngại nguồn cung tiếp tục vượt nhu cầu. Theo các chuyên gia của ING, dù thị trường đang tiến sâu vào giai đoạn dư cung, nguồn cung từ Nga vẫn là rủi ro lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Kiev và các đối tác châu Âu sắp trình Washington bộ tài liệu "được chỉnh sửa hoàn thiện" về kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Một thỏa thuận hòa bình có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với doanh nghiệp Nga, qua đó giải phóng một phần nguồn cung dầu đang bị hạn chế.