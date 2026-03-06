Giá xăng dầu hôm nay 6/3: Tiếp tục tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024, khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu mỏ tại Trung Đông.

Theo các chuyên gia thị trường năng lượng, nguyên nhân chủ yếu khiến giá dầu tăng mạnh là do nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là quanh eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định: “Trong bối cảnh các hoạt động tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu cải thiện, giá dầu nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao. Cùng với việc một số quốc gia buộc phải tạm ngừng sản xuất cũng khiến quá trình khôi phục công suất khai thác không thể diễn ra ngay lập tức, qua đó kéo dài tình trạng thiếu hụt nguồn cung”.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Anadolu Ajaisu).

Theo đánh giá của các nhà phân tích thuộc JPMorgan, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa trong những ngày tới, nguồn cung dầu thô từ Iraq và Kuwait có thể bị gián đoạn và có khả năng giảm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày, kể từ khi xung đột xảy ra.

Hiện khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tác động mạnh đến thị trường năng lượng thế giới.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho rằng, thị trường dầu mỏ đặc biệt nhạy cảm với nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz. Ngay cả khi tuyến vận chuyển được mở lại, việc khôi phục sản xuất và nối lại hoạt động vận tải dầu mỏ cũng cần thêm thời gian để ổn định.

Trong khi đó, Iraq - quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ hai của OPEC - đã buộc phải cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày do thiếu kho chứa và hạn chế về đường tuyến xuất khẩu.

Tại khu vực vùng Vịnh, Qatar - nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới cũng tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt. Các nguồn tin cho biết việc khôi phục sản lượng bình thường có thể mất ít nhất 1 tháng.

Cùng với nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tiếp tục làm gia tăng bất ổn trên thị trường năng lượng.

Hôm thứ Năm, tàu chở dầu thô Sonangol Namibe mang cờ Bahamas, báo cáo thân tàu bị thủng sau một vụ nổ gần cảng Khor al Zubair của Iraq. Sự cố này là một trong nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu vận tải dầu mỏ trong khu vực thời gian gần đây.

Theo chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS, những vụ tấn công trên biển cùng với việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu nhiên liệu đã góp phần đẩy giá dầu và các sản phẩm lọc dầu tăng cao. Thị trường sản phẩm lọc dầu hiện đang có dấu hiệu căng thẳng do nguồn cung từ Trung Đông suy giảm.

Một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc và Ấn Độ đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất các đơn vị chế biến dầu thô do tác động của xung đột khu vực.

Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu có nguy cơ sụt giảm, giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ đã tăng khoảng 10%, lên mức hơn 3,6 USD/gallon trong phiên giao dịch.

Dữ liệu theo dõi tàu của các hãng Vortexa và Kpler cho thấy, hiện có khoảng 300 tàu chở dầu vẫn mắc kẹt bên trong eo biển Hormuz, khi hoạt động hàng hải qua khu vực này gần như bị đình trệ sau khi xung đột bùng phát.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 5/3, giá xăng E5 RON92 tăng 1.926 đồng/lít, không cao hơn 21.449 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, không cao hơn 22.340 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 3.758 đồng/lít, không cao hơn 23.037 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít, không cao hơn 26.601 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.807 đồng/kg, không cao hơn 17.496 đồng/kg.