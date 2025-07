Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Biến động trái chiều

(VTC News) -

Lúc 6h15 ngày 4/7, giá dầu WTI là 67,16 USD/thùng, giảm 1,46 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ ở mốc 68,88 USD/thùng, tăng 1,88 USD/thùng.

Giá dầu thô đã ghi nhận xu hướng giảm sau khi Axios đưa tin một đặc phái viên Nhà Trắng dự định gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran tại Oslo vào tuần tới để khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân.

Hoạt động ngoại giao tiềm năng này diễn ra sau khi Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng trước. Theo báo cáo, đặc phái viên Nhà Trắng ông Steve Witkoff dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran ông Abbas Araghchi, mặc dù cả hai quốc gia đều chưa chính thức xác nhận cuộc gặp.

Giá dầu thế giới biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Thị trường dầu mỏ đã phản ứng trước tin tức này vì các cuộc đàm phán hạt nhân được khởi động lại có thể cuối cùng dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran, tiềm ẩn khả năng tăng nguồn cung toàn cầu. Iran nắm giữ một trong những trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, và bất kỳ sự trở lại nào của dầu thô Iran vào thị trường quốc tế đều có thể gây áp lực lên giá.

Các cuộc đàm phán được đưa tin sẽ đánh dấu sự tương tác trực tiếp đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày gần đây giữa Israel và Iran đã kết thúc bằng lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Các nguồn tin được Axios trích dẫn cho biết ông Witkoff và ông Araghchi đã duy trì liên lạc trực tiếp trong và sau cuộc xung đột này.

Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 3,85 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu lần tăng tuần đầu tiên kể từ giữa tháng 5. Sự tăng này là do sự sụt giảm lớn trong xuất khẩu dầu thô của Mỹ, giảm 1,97 triệu thùng/ngày so với tuần trước. Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô tăng 975 nghìn thùng/ngày so với tuần trước.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 3/7, giá xăng E5 RON92 giảm 1.085 đồng/lít, về mức không cao hơn 19.445 đồng/lít; xăng RON95 giảm 1.210 đồng/lít, không cao hơn 19.906 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu các loại cũng giảm mạnh. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 941 đồng/lít, về mức 18.408 đồng/lít; dầu hỏa giảm 932 đồng/lít, về mức 18.132 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 1.148 đồng, về mức 15.807 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, từ 0h ngày 1/7, giá xăng bắt đầu được giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT (còn 8%). Theo đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu từ thời điểm này.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 26 phiên điều chỉnh, trong đó có 10 phiên giảm, 11 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.