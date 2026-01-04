Giá xăng dầu hôm nay 4/1: Chưa ngừng đà đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm khi nhà đầu tư cân nhắc giữa kỳ vọng mong manh về một thỏa thuận hòa bình Nga–Ukraine và những căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là ở Yemen.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Nga–Ukraine vẫn có thể bị trì hoãn, yếu tố này phần nào hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, tác động thực tế tới hoạt động xuất khẩu dầu thô hiện vẫn ở mức hạn chế.

Bên cạnh đó, lo ngại về nguồn cung gia tăng sau các cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào những mục tiêu mà Riyadh cáo buộc liên quan đến hỗ trợ quân sự từ nước ngoài cho lực lượng ly khai miền Nam Yemen do UAE hậu thuẫn.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Đà lao dốc của giá dầu diễn ra trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều cú sốc lớn, từ xung đột kéo dài tại Ukraine và Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Iran, Venezuela, cho đến quyết định gia tăng sản lượng của OPEC+.

OPEC và các đồng minh (OPEC+) dự kiến họp vào Chủ nhật tới. Theo bà June Goh, chuyên gia phân tích cấp cao tại Sparta Commodities, thị trường hiện nghiêng về khả năng OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026.

Bà June Goh nhận định năm 2026 là giai đoạn then chốt để đánh giá chiến lược cân bằng cung – cầu của OPEC+, đồng thời cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích trữ dầu thô trong nửa đầu năm, qua đó tạo “giá sàn” cho thị trường dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 31/12 – kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, giá xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít, xuống mức tối đa 18.438 đồng/lít; xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, còn không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.