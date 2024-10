Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Quay đầu suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 19/10, giá dầu Brent ở mức 73,06 USD/thùng, giảm 1,39 USD/thùng so với hôm qua. Giá dầu WTI niêm yết ở mức 69,22 USD/thùng, giảm 1,45 USD/thùng.

Giá dầu suy giảm do tăng trưởng quý III của Trung Quốc vẫn ghi nhận tốc độ chậm nhất kể từ đầu năm 2023.

"Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với nhu cầu của phương trình, do đó điều này ảnh hưởng rất lớn đến giá cả ở đây hiện nay", John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York, cho biết.

Giá xăng dầu suy giảm. (Ảnh: Fox Bussiness).

Theo đó, sản lượng lọc dầu của Trung Quốc đã giảm trong tháng thứ sáu liên tiếp do biên lợi nhuận lọc dầu thấp và mức tiêu thụ nhiên liệu yếu đã hạn chế hoạt động chế biến.

Neil Atkinson, nhà phân tích năng lượng độc lập tại Paris và là cựu giám đốc bộ phận dầu mỏ tại IEA, cho biết: "Chúng ta không thể bỏ qua tác động của xe điện tại Trung Quốc".

"Có nhiều yếu tố tác động ở đây, bao gồm sự suy yếu về kinh tế ở Trung Quốc cũng như động thái chuyển sang điện khí hóa phương tiện giao thông", Neil Atkinson nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Ở kỳ điều hành ngày 17/10, giá xăng E5 RON92 giảm 116 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 99 đồng/lít, không cao hơn 20.962 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 179 đồng/lít, về mức 18.321 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 163 đồng/lít, không cao hơn 18.627 đồng/lít. Duy nhất giá dầu mazut ngược chiều tăng 179 đồng/kg, lên 16.090 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất các mặt hàng.