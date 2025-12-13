Giá xăng dầu hôm nay 13/12: Tiếp tục đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới suy giảm khi giới đầu tư chuyển trọng tâm sang tiến trình hòa đàm Nga - Ukraine và theo dõi nguy cơ phát sinh từ việc Mỹ thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết chuyến thăm Moscow gần đây của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã “giải tỏa những hiểu lầm” song phương. Ông cũng xác nhận Nga đã trao các đề xuất về bảo đảm an ninh tập thể cho Washington. Trước đó, giá dầu tăng trong phiên thứ Tư sau khi Mỹ thông báo thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung giữa bối cảnh căng thẳng song phương leo thang.

“Đến nay, vụ thu giữ chưa gây tác động rõ rệt nhưng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, thị trường sẽ chứng kiến biến động mạnh. Giới đầu tư vẫn trong trạng thái thận trọng, dõi theo tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine”, ông Emril Jamil, chuyên gia phân tích cấp cao của LSEG, nhận định.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Oilprice).

Trong khi đó, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty Tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định: “Thị trường tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung dầu thô dồi dào, trong khi lại phớt lờ căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela”.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày thứ Năm, dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt nhu cầu 3,84 triệu thùng/ngày vào năm tới, tương đương gần 4% nhu cầu thế giới.

Báo cáo của OPEC cùng ngày lại đưa ra nhận định thận trọng hơn, cho rằng đến năm 2026, nguồn cung và nhu cầu sẽ gần như cân bằng, trái ngược với quan điểm của IEA.

Theo chuyên gia phân tích Janiv Shah của Rystad Energy, vẫn còn một số yếu tố hỗ trợ giá dầu, bao gồm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela và các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspi.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/12, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 47 phiên điều chỉnh, trong đó có 21 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.