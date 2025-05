Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Sắc xanh bao trùm thị trường

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu đi lên nhờ được hỗ trợ bởi kỳ vọng về bước đột phá trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc, rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông khi Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi và một "thỏa thuận đột phá" về thương mại đạt được giữa Mỹ và Anh.

Chuyên gia phân tích John Evans từ PVM nhận định: “Hy vọng về việc giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã giúp giá dầu Brent tương lai tăng 3% vào ngày 8/5”.

Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng nhanh hơn dự báo trong tháng 4, trong khi nhập khẩu thu hẹp mức giảm, giúp Bắc Kinh giảm bớt lo ngại trước các cuộc đàm phán về thuế quan.

Mặc dù lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 giảm so với tháng trước, nhưng lại tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do các nhà máy lọc dầu nhà nước tăng cường tích trữ trong thời gian bảo dưỡng.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Reuters).

Ngoài ra, OPEC và các đồng minh, trong nhóm OPEC+, dự kiến sẽ tăng sản lượng, tiếp tục duy trì áp lực lên giá dầu. Một khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC giảm nhẹ vào tháng 4, chủ yếu do sự sụt giảm sản lượng ở Libya, Venezuela và Iraq, trong khi mức tăng sản lượng theo kế hoạch không đủ bù đắp.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ để có thêm thông tin về xu hướng lạm phát. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tháng 4 của Mỹ được công bố vào ngày 15/5 sẽ cung cấp thông tin mới nhất về chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu đang được áp dụng theo giá ở kỳ điều hành ngày 8/5. Theo đó, xăng E5 RON92 giảm 377 đồng/lít, không cao hơn 18.777 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 407 đồng/lít, không cao hơn 19.179 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 550 đồng/lít, không cao hơn 16.809 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 623 đồng/lít, không cao hơn 16.941 đồng/lít; Dầu mazut giảm 665 đồng/kg, không cao hơn 15.533 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 18 phiên điều chỉnh, trong đó có 8 phiên giảm, 7 phiên tăng và 3 phiên trái chiều.