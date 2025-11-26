Giá xăng dầu có thể cùng giảm trong kỳ điều hành ngày mai

(VTC News) -

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới những ngày qua, nhiều đại diện doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày mai, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ đồng loạt giảm.

Trong đó, dự báo giá các loại xăng RON95 giảm khoảng hơn 600 đồng/lít, còn giá dầu diesel giảm khoảng gần 800 đồng/lít.

Giá xăng dầu dự báo giảm trong kỳ điều hành ngày mai 27/11. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Trong khi đó, theo mô hình dự báo giá xăng, dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), tại kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng bán lẻ giảm 3,8 - 4% so với kỳ điều hành trước, nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Cụ thể, VPI nhận định, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 794 đồng (4%) về mức 19.006 đồng/lít, còn xăng RON95 dự báo cũng giảm 781 đồng (3,8%) về mức 19.759 đồng/lít.

Giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm 276 đồng (2%) về mức 13.454 đồng/kg, giá dầu diesel và dầu hỏa giảm 0,7% về mức lần lượt là 19.677 đồng/lít và 20.138 đồng/lít.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Trong một diễn biến khác, Bộ Công Thương mới đây đã có các công điện yêu cầu doanh nghiệp phân phối và thương nhân xăng dầu tại các vùng mưa lũ tăng cường dự trữ để phục vụ bà con sau trận lũ lụt lịch sử. Theo đó, chủ động điều phối nguồn hàng từ các địa phương lân cận để kịp thời cung ứng cho khu vực chịu ảnh hưởng, không để xảy ra thiếu hàng cục bộ.

Phối hợp lực lượng quản lý thị trường và cơ quan chuyên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý và các vi phạm khác có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh thiên tai.