Giá vàng miếng, vàng nhẫn trong nước lập kỷ lục mới, đắt nhất từ trước đến nay

(VTC News) -

Cụ thể, lúc 9h sáng 2/3, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 78,15 - 80,65 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay và tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 78,2 - 80,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay và tăng 1,2 triệu đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Còn chiều mua vào, giá vàng miếng tại SJC tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng và tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Hiện, giá vàng miếng SJC đang đứng ở mức cao nhất từ trước đến nay, xô đổ kỷ lục 80,4 triệu đồng/lượng được thiết lập vào cuối tháng 12/2023.

Sáng 2/3, cả giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước đều xác lập kỷ lục mới.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 65,88 - 66,98 triệu đồng/lượng (mua - bán) tăng 350.000 đồng/lượng so với hôm qua và tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày cuối tháng 2 (29/2).

Hiện, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 65 - 66,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua và tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch cuối tháng 2.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng đang ở mức 66,3 - 67,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,25 triệu đồng/lượng chiều mua và tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với ngày 29/2.

Như vậy, giá vàng nhẫn tiếp tục thiết lập mức giá cao kỷ lục chưa từng có.

Trên thị trường thế giới, giá vàng niêm yết trên Kitco ở mức 2.083 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.092,7 USD/ounce, tăng 38,7 USD.