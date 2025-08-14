Giá vàng miếng cao nhất lịch sử, sắp chạm 125 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 9h15, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 123,5 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng được niêm yết trên Kitco ở mức 3.358 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng nhẹ trong bối cảnh chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vào giữa tuần.

Bên cạnh đó, thị trường vàng cũng đang thu hút lực mua khi ngày càng nhiều tổ chức tài chính Phố Wall dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và lạm phát duy trì ở mức tương đối ổn định.

Các chuyên gia kinh tế của Tập đoàn tài chính Nomura Holdings dự báo Fed sẽ hạ lãi suất điều hành 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9, sau đó tiếp tục giảm thêm hai lần vào tháng 12 và tháng 3-2026. Diễn biến thị trường cũng phản ánh kỳ vọng tương tự, với xác suất cao cho một đợt cắt giảm vào tháng 9 và một lần giảm tiếp sau đó vào tháng 12.

Giá vàng miếng đắt nhất lịch sử. (Ảnh: Minh Đức)

Thời gian gần đây, giá vàng miếng trong nước liên tục lập kỷ lục, tuy nhiên lại không hoàn toàn liên thông với giá thế giới. Trong khi giá vàng thế giới có phiên lao dốc thì giá trong nước lại đứng yên hoặc chỉ giảm nhẹ. Tuy nhiên, khi giá thế giới tăng thì thường giá trong nước sẽ tăng theo. Chính điều này đã làm khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới bị nới rộng, lên đến khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Dự đoán về thị trường vàng thế giới thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng còn nhiều yếu tố giúp tăng giá. Thị trường lao động Mỹ hiện yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, từ đó đẩy giá vàng tăng vọt.

“Kinh tế Mỹ đang yếu đi, cùng với ảnh hưởng thuế quan và các chính sách của ông Donald Trump thời gian qua làm dấy lên kỳ vọng Fed sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, giá vàng sẽ bật tăng mạnh”, ông Huân phân tích.

Tuy vậy, theo ông Huân, rất khó để dự báo giá vàng thế giới lúc này khi giá vẫn đang xoay quanh vùng 3.300 - 3.400 USD/ounce. Nó cần vượt qua mốc 3.500 USD/ounce để xác lập xu hướng tăng mới. Hiện tại, giá vàng vẫn đi ngang trong một biên độ dao động rất mạnh, tức là khi giá giảm sẽ giảm mạnh và tăng cũng sẽ tăng rất mạnh.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng thế giới, nên vẫn có thể tăng tiếp trong thời gian tới đây.

Còn theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, giá vàng thế giới gần đây liên tục biến động chủ yếu do hoạt động mua bán mang tính ngắn hạn của nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới chạm mức cao dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Ngoài ra, các yếu tố địa chính trị phức tạp, cũng như các vấn đề thuế quan của Mỹ với các nước đang tạo lực đẩy cho giá vàng toàn cầu.

Gần đây, số liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ cải thiện, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa hài lòng và đã sa thải người đứng đầu cơ quan thống kê về lao động. Đồng thời, ông Trump cũng gây áp lực, tìm người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell để thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất.

Ở trong nước, giá vàng đã vượt 124 triệu đồng/lượng nên vị chuyên gia dự đoán khả năng giá vàng sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhưng chưa biết vào thời điểm nào. Tuy nhiên, giá vàng có thể tiến mốc 125 triệu đồng/lượng trong vòng vài tháng tới.