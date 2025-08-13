Giá vàng hôm nay 13/8: Hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng phục hồi sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,3% của tháng 6 và đúng với dự báo. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 2,7%, thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng 2,8%.

Giá vàng được hỗ trợ mạnh mẽ trên mức 3.300 USD/ounce. Trong báo cáo vàng hằng tháng của mình, bà Manthey - chiến lược gia hàng hóa tại Tập đoàn Quốc tế Hà Lan (ING), đã nâng dự báo giá vàng khi đà tăng trưởng của thị trường lao động Mỹ chậm lại và áp lực lạm phát vẫn kéo dài. Bà dự báo giá vàng sẽ trung bình ở mức 3.400 USD/ounce trong quý III và 3.450 USD trong quý IV, tăng so với mức dự báo trước đó là 3.200 USD cho cả hai quý.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Bà Manthey dự kiến giá vàng sẽ vượt mức 3.500 USD/ounce trong quý I/2026 - cao hơn 9% so với ước tính trước đó - với mức trung bình 3.512 USD trong năm 2026, tăng từ 3.175 USD. Việc nâng dự báo này dựa trên dự đoán của ING rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 116,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 200.000 đồng/lượng (bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.348 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.350 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách tiền tệ của Fed. Việc ngân hàng trung ương Mỹ có khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9 tới đang khiến đồng USD suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng trưởng. Đặc biệt, mỗi khi giá vàng giảm xuống dưới 3.350 USD, lực mua từ các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư lớn ngay lập tức xuất hiện, đẩy giá trở lại.

Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho biết dù có biến động ngắn hạn, vàng vẫn duy trì được mức hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD/ounce từ tháng 4 đến nay. Ông nhận định yếu tố then chốt giúp vàng bứt phá lên mốc 4.000 USD có thể đến từ sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ, khi chỉ số S&P 500 đang có dấu hiệu chững lại ở vùng đỉnh lịch sử.

Ngoài yếu tố thị trường tài chính, bất ổn địa chính trị do Mỹ dẫn dắt vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Những phát ngôn gần đây của Tổng thống Trump phản bác số liệu thống kê Mỹ và tính độc lập của Fed có thể trở thành động lực mới cho thị trường vàng trong thời gian tới.