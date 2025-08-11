Giá vàng liên tục xô đổ kỷ lục, muốn đầu tư cần chú ý gì?

(VTC News) -

Vàng không dành cho 'lướt sóng'

Theo các chuyên gia, đầu tư vàng là kênh đầu tư dài hạn, không dành cho việc "lướt sóng".

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho biết, việc đầu tư vàng, nhất là thời điểm đang trên đỉnh cao cần được định hướng trung - dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh thì rủi ro rất lớn.

Ông phân tích, khi giá vàng tăng vọt, người mua trước đó dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ồng khuyến nghị nhà đầu tư nên xác định rõ ba tiêu chí cốt lõi khi phân bổ tài sản là: an toàn vốn, khả năng sinh lời và tính thanh khoản. Từ đó, mỗi người có thể xây dựng danh mục dựa trên tiêu chí cá nhân như khẩu vị rủi ro, khả năng chịu lỗ và kỳ vọng lợi nhuận.

Theo ông, nhà đầu tư nên theo dõi các yếu tố như căng thẳng địa chính trị toàn cầu, chính sách lãi suất của Fed, biến động tỷ giá và lạm phát . Đây đều là các biến số ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng.

Thực tế, giá vàng thế giới vẫn biến động mạnh. Sau khi lập đỉnh 3.500 USD/ounce hồi tháng 4, giá đã điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn neo cao.

Đầu tư vàng cần có cái nhìn dài hạn. (Ảnh: Minh Đức).

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ bị tác động bởi giá thế giới mà còn gặp thách thức lớn từ mặt bằng cung - cầu trong nước.

Chính phủ đang trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng. Nhưng theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, tiến độ sửa đổi còn chậm và cần được thúc đẩy nhanh hơn.

Ngoài ra, thị trường vàng trong nước không có sự liên thông với thế giới, nguồn cung lại hạn chế. Chính sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, dù giá vàng thế giới có lúc giảm.

Vì vậy, ông Hiếu cho rằng trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách cân bằng.

"Nhà đầu tư nên để khoảng 1/3 giữ tiền mặt tại ngân hàng để phòng ngừa rủi ro và linh hoạt xoay chuyển; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán, hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường", ông Hiếu đưa lời khuyên.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng, đây không phải là thời điểm lý tưởng để mua vàng, đặc biệt là kiểu "lướt sóng" vì có nhiều yếu tố rủi ro. Nếu xác định đầu tư dài hạn trên 1 năm, nhà đầu tư có thể mua vàng dần dần, từng phần nhỏ theo kiểu trung bình giá.

Khi giá vàng tăng, người mua sẽ có tâm lý "xuống tiền" mua vàng theo cảm xúc mà không dựa trên những phân tích mang tính kỹ thuật hay các yếu tố kinh tế. Thực tế cho thấy, không ít nhà đầu tư từng rơi vào cảnh thua lỗ nặng vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm.

Ông dẫn chứng, từ khoảng tháng 5 - 8/2023, giá vàng thế giới giảm từ 2.050 USD/ounce xuống 1.900 USD/ounce. Điều này khiến nhà đầu tư mua đỉnh bán đáy thua lỗ 3 - 5 triệu đồng/lượng.

Cũng theo ông, mức chênh lệch giá vàng hiện nay lên tới 1 - 2 triệu đồng/lượng là cao, vì vậy kỳ vọng lướt sóng giá vàng sẽ rất rủi ro nếu giá vàng không tăng đủ mạnh để bù lại.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, đầu tư vàng lúc này là phải nhìn dài hạn, nếu không sẽ dễ gặp nhiều rủi ro.

Theo ông Huy, hiện Việt Nam đang có kế hoạch thành lập sàn giao dịch vàng và quyết tâm thu hẹp chênh lệch giá trong nước – thế giới. Những yếu tố này sẽ thay đổi cách thị trường vận hành, giảm tình trạng đầu cơ giá chênh.

Khi chênh lệch bị thu hẹp, chiến lược “ăn chênh lệch” sẽ khó khăn hơn. Nhà đầu tư vàng vật chất cần tính toán lại, tập trung nhiều hơn vào yếu tố xu hướng quốc tế và biến động USD/VND.

Ngoài ra, sàn vàng tập trung có thể tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản, đồng thời đưa giá trong nước bám sát hơn giá quốc tế.

"Vàng đang đứng ở vị thế đặc biệt, vừa hưởng lợi từ bất ổn địa chính trị và chu kỳ giảm lãi suất toàn cầu, vừa chịu tác động cạnh tranh vốn từ chứng khoán trong nước. Trong khi đó, chính sách điều tiết sắp tới sẽ làm thị trường vàng Việt Nam minh bạch hơn nhưng cũng sẽ giảm bớt tính hấp dẫn trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư khôn ngoan sẽ không nhìn vàng như một “trò chơi giá ngắn hạn” mà là một thành tố chiến lược trong danh mục, biết kiên nhẫn tích lũy khi thị trường điều chỉnh và phân bổ vốn hợp lý giữa các kênh", ông Huy nhấn mạnh.

Nên đầu tư vàng nhẫn hay vàng miếng?

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, thời điểm này mua vàng nhẫn 9999 có lợi hơn vì giá vàng nhẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC đến 4,6 triệu đồng/lượng.

Ông cũng cảnh báo nhà đầu tư tránh mua đuổi lúc này, vì sẽ rất rủi ro và có khả năng đu đỉnh.

Chuyên gia khuyên nên đầu tư vàng nhẫn thời điểm này. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất 2 tuần trở lại đây, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng khi thuế quan đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực. Căng thẳng thương mại tiếp diễn và căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết sẽ tiếp tục hậu thuẫn giá vàng, vì nhu cầu "hầm trú ẩn" vẫn còn lớn.

Bên cạnh đó, khả năng cao là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Thông tin này đã hỗ trợ giá vàng tiếp cận mốc 3.400 USD/ounce.

Ngoài ra, giá vàng được hỗ trợ thêm khi thống kê hằng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức cao nhất 1 tháng. Dữ liệu này cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đang suy yếu và qua đó củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy cũng cho rằng, hiện giá vàng miếng trong nước cao hơn hẳn giá vàng thế giới từ 16 - 17 triệu đồng/lượng. Vì thế người dân không nên đổ xô mua, thay vào đó có thể mua vàng nhẫn với ưu điểm là theo sát giá thế giới hơn nên ít rủi ro hơn.

“Ở thời điểm hiện tại, nếu không cần thiết thì nhà đầu tư không nên mua vàng, đặc biệt là vàng miếng", ông nói.

Ông Huy cũng lưu ý việc dòng tiền hiện nay đang chuyển hướng. Cụ thể, chứng khoán trở thành tâm điểm hút vốn mới với kỳ vọng nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi (rất có thể diễn ra vào cuối năm nay). Rõ ràng nhiều tuần nay, thị trường này đang có sự “hồi sinh”, không chỉ về điểm số mà cả thanh khoản, chất lượng doanh nghiệp và sự tham gia của nhà đầu tư ngoại.

“Chứng khoán dễ tiếp cận, vốn nhỏ, thanh khoản cao, trái ngược với vàng miếng - thường đòi hỏi số vốn lớn và tính thanh khoản thấp", ông Huy nhận xét.

Ngoài ra, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) vào vàng đang giảm rõ rệt. Trước đây, khi không có kênh nào rõ ràng, vàng trở thành lựa chọn mặc định. Nhưng hiện nay, khi chứng khoán vừa dễ tiếp cận, vừa có câu chuyện tăng hạng thì dòng tiền đầu cơ đã và đang dần rút khỏi vàng để tìm kiếm lợi suất ở nơi khác.