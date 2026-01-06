Giá vàng hôm nay 6/1: Tăng mạnh, vượt 4.400 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn một tuần, khi căng thẳng địa chính trị bùng phát sau việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kích hoạt làn sóng tìm đến các tài sản an toàn.

Ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA cho biết, vàng đang hưởng lợi từ sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Điều này làm gia tăng nhu cầu đối với kim loại quý vốn mang tính trú ẩn an toàn, khi nó bổ sung thêm những bất định mà các nhà đầu tư vốn đã phải đối mặt.

“Những phát biểu tức thời của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về Mexico sau chiến dịch tại Venezuela khiến thị trường đặt ra nhiều câu hỏi về các hoạt động trong tương lai tại Mỹ Latin, điều này nhiều khả năng sẽ giữ nhu cầu đối với vàng ở mức cao trong ngắn hạn”, ông Vawda nói thêm.

Thị trường đang kỳ vọng có thêm manh mối về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trong năm nay thông qua báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Sáu. Hiện các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ cắt giảm ít nhất hai lần lãi suất trong năm nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng thế giới tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 6/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 155,1 triệu đồng/lượng (mua) - 157,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 4,3 triệu đồng /lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng (mua) và 154 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,43 - 15,62 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,43 - 15,73 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.448 USD/ounce, tăng 82 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chiến lược gia về hàng hóa tại RBC dự đoán giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 - 5.000 USD/ounce trong năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn vào nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao nhưng các nhà phân tích cho biết rủi ro giảm giá bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

Theo Kitco News, ông Michael Widmer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kim loại của Bank of America cho biết, các đợt tăng giá vàng thường chỉ đạt đỉnh khi các yếu tố thúc đẩy ban đầu giảm dần. Ông Michael Widmer đưa ra dự báo chính thức của Bank of America về giá vàng cho thấy giá trung bình sẽ ở mức 4.538 USD/ounce, với mức cao nhất đạt được là 5.000 USD/ounce.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cũng đã chia sẻ một số dự báo về xu hướng giá vàng cho các khoảng thời gian khác nhau trong năm 2026 dựa trên các đường xu hướng được vẽ từ biểu đồ tiếp diễn hằng tuần của hợp đồng tương lai vàng Comex gần nhất.

Theo dự báo của ông Wyckoff, giá vàng đầu tháng 2 sẽ ở mức 4.475 USD/ounce trước khi tăng lên 5.180 USD/ounce vào đầu tháng 5/2026. Đến đầu tháng 8, giá vàng có thể đạt 5.857USD/ounce và vào cuối tháng 12/2026, giá vàng có thể lên tới 6.893 USD/ounce.

Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ dự báo giá vàng sẽ giảm xuống mức khoảng 4.200 USD/ounce trong quý đầu tiên năm 2026 và tăng trở lại trên mức 4.400 USD/ounce trong quý II/2026, trước khi thiết lập mức cao kỷ lục mới gần 4.630 USD/ounce vào quý III. Sau đó, giá vàng tăng lên mức cao nhất là 4.900 USD/ounce vào cuối quý IV/2026.