Giá vàng hôm nay 30/4: Thế giới giảm nhẹ, trong nước 'đứng im'

Cụ thể, lúc 6h30 ngày 30/4, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.335 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng ghi nhận mức giảm nhẹ sau những tổn thất gần đây khi các nhà giao dịch tiếp tục định giá lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Mỹ trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào cuối tuần qua.

Kim loại màu vàng giảm từ mức cao kỷ lục đạt được vào đầu tháng 4 do nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu do không có bất kỳ sự leo thang nào giữa Iran và Israel. Điều này khiến vàng dễ bị chảy ra ngoài khi đối mặt với chính sách tiền tệ hạn chế của Mỹ.

Hầu hết các nhà đầu tư vẫn đặt cược vào lần giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9, nhưng hiện chỉ có một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cả năm.

Lãi suất tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng không sinh lời. Trong tuần, vàng thỏi đã sẵn sàng giảm 2%, mức giảm đầu tiên sau 6 tuần.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp đà giảm nhẹ. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 30/4, giá vàng miếng tại Doji được niêm yết ở mức 82,6 triệu đồng/lượng mua vào và 84,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 83 – 85,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.335 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 chốt phiên ở mức 2.347 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát của Phố Wall cho thấy, 70% dự đoán giá vàng sẽ tăng cao, 20% cho rằng vàng tiếp tục giao dịch đi ngang. Chỉ có 10% dự đoán giá vàng sẽ giảm.

Còn theo thăm dò trực tuyến trên Main Street, 48% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, 30% dự đoán giá sẽ thấp hơn, 22% cho rằng giá vàng có xu hướng đi ngang.

Giám đốc điều hành Marc Chandler của Bannockburn Global Forex là một trong số những người cho rằng giá vàng tuần này sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực. Chandler cho rằng, giá vàng có thể kiểm tra mức 2.370 USD/ounce trong những ngày tới. Dữ liệu tác động đến hướng đi của vàng trong tuần này sẽ là báo cáo việc làm. Ông cho rằng, báo cáo việc làm thất vọng có thể khiến đồng USD và lợi suất giảm xuống, đồng thời nâng giá vàng lên.

Trong khi đó, chiến lược gia hàng hóa Ole Hansen của Ngân hàng Saxo cho rằng, giá vàng sẽ chững lại vào tuần này. Chuyên gia này cho rằng, vàng cần thêm thời gian để phục hồi sau những biến động mạnh gần đây.

Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.339,8 USD/ounce (tương đương gần 71,7 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.