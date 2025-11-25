Giá vàng hôm nay 25/11: Bật tăng trở lại, vượt 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh nhiều thành viên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ quan điểm ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, kêu gọi giữ nguyên lãi suất chính sách "trong một thời gian", còn các Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago và Cleveland đều cảnh báo rằng việc tiếp tục cắt giảm lãi suất vào thời điểm hiện tại mang lại nhiều rủi ro cho nền kinh tế.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới đã giảm nhẹ xuống 69% trong phiên này, sau khi đã tăng vọt lên 74% trong phiên trước đó. Vàng, một tài sản không có lợi suất, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và ngược lại.

Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho rằng, chỉ có sự hồi sinh của kỳ vọng cắt giảm lãi suất mới có thể thúc đẩy giá vàng. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất không tăng trở lại, giá vàng có khả năng đi ngang.

Ngoài dữ liệu kinh tế Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng, sự suy yếu của Bitcoin có thể tạo động lực mới cho vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 25/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.134 USD/ounce, tăng 70 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Bank of America (BofA) cho rằng nguồn cung vàng toàn cầu thắt chặt và triển vọng giá tăng đang củng cố vị thế dài hạn cho vàng. Ngân hàng đồng thời cập nhật dự báo hàng hóa, nâng ước tính giá vàng năm 2026 lên 2.750 USD/ounce, khẳng định điều kiện vĩ mô vẫn hỗ trợ dù nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu.

BofA nhận định các chính sách kinh tế không chính thống của Mỹ, gián đoạn nguồn cung và xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục tạo nền tảng cho kim loại quý. Ngân hàng cho rằng vàng vẫn chưa được đầu tư đủ và có thể hướng tới 5.000 USD/ounce, dù lập trường cứng rắn của Fed vẫn là rủi ro.

Chris Louney, Giám đốc chiến lược vàng và nghiên cứu toàn cầu tại RBC Capital Markets cho biết: "Vàng đã chứng minh giá trị của mình, ngay cả so với các tài sản được xem là nơi lưu trữ giá trị như tiền mã hóa, trong bối cảnh Bitcoin suy yếu. Chúng tôi cho rằng, sức hấp dẫn của vàng vẫn mạnh và không có đối thủ trong môi trường hiện tại".

Louney cũng nói rằng, bất chấp sự bất ổn ngắn hạn, khả năng vàng giữ được mức hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD/ounce nên được xem là tín hiệu tăng giá mạnh.