Giá vàng hôm nay 21/11: Quay đầu giảm

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh dữ liệu việc làm tại Mỹ khá tích cực. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 cho thấy nền kinh tế tạo ra 119.000 việc làm. Con số này vượt dự báo; các nhà kinh tế trước đó kỳ vọng chỉ khoảng 53.000 việc làm.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp lại tăng nhiều hơn dự kiến, lên mức 4,4%, trong khi các nhà kinh tế dự báo giữ nguyên ở mức 4,3%. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tăng nhưng Bộ Lao động cho biết thị trường lao động nhìn chung không thay đổi nhiều kể từ tháng Tư.

Bên cạnh đó, đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu hôm nay đang hạn chế nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý. Hợp đồng vàng giao tháng 12 giảm 7 USD còn 4.076 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Getty).

Biên bản cuộc họp cuối tháng 10 được công bố chiều thứ Tư cho thấy nhiều quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tin rằng sẽ phù hợp nếu giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2025. Nhiều thành viên cho rằng theo dự báo kinh tế của họ, việc giữ nguyên biên độ lãi suất trong phần còn lại của năm là hợp lý. Tuy nhiên, một số thành viên nói rằng một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 có thể phù hợp nếu nền kinh tế diễn biến đúng như kỳ vọng trước cuộc họp tiếp theo.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.076 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích cấp cao của OANDA, cho biết giá vàng hiện giảm chủ yếu vì thị trường đã giảm mạnh tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong hai tuần qua.

Theo ông, trong ngắn hạn, điều này khiến giá vàng tiếp tục giao dịch dưới mốc 4.100 USD/ounce. Ông nói: “Tôi nhận thấy vùng kháng cự ở mức 4.155 USD/ounce; sau đó vàng có thể trượt về gần vùng 4.000–3.980 USD/ounce”.

Chỉ số USD lên mức cao nhất hơn hai tuần so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ còn đánh giá khoảng 33% khả năng Fed hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 9 - 10/12, giảm từ mức 49% của hôm 19/11.