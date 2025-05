Giá vàng hôm nay 21/5: Bất ngờ tăng dựng đứng

(VTC News) -

Giá vàng tăng mạnh trở lại do USD suy yếu. Đồng tiền này tiếp tục giảm vào ngày thứ Ba, do chịu áp lực bởi sự thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước đó, vào đầu tuần, đồng bạc xanh đã bị bán tháo mạnh sau khi Moody’s hạ bậc xếp hạng tín dụng quốc gia của Mỹ từ mức “Aaa” xuống “Aa1”, do lo ngại về khoản nợ quốc gia ngày càng tăng.

Giám đốc giao dịch kim loại David Meger của High Ridge Futures nhấn mạnh, vẫn còn một mức độ bất ổn trên thị trường. Theo ông, chính việc Moody’s hạ xếp hạng tín dụng quốc gia của Mỹ và đồng USD suy yếu cùng các các yếu tố chính hỗ trợ cho vàng trong phiên vừa qua.

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn vào vàng cũng tăng lên do lo ngại liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ cũng thúc đẩy đà tăng của kim loại quý này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. (Ảnh: Công Hiếu).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 111,5 - 114 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.289 USD/ounce, tăng 64 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.290 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Trên Kitco, Giám đốc điều hành của JP Morgan - Jamie Dimon hôm 19/2 cảnh báo tác động toàn diện của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa được các doanh nghiệp và người tiêu dùng cảm nhận đầy đủ. Theo Jamie Dimon, thị trường chứng khoán Mỹ có thể sẽ quay đầu lao dốc.

Và khi chứng khoán Mỹ lao dốc, giá các loại tài sản có độ an toàn cao như vàng có thể tăng mạnh.

Tuy nhiên, một yếu tố có thể gây áp lực mạnh tới vàng, đó là Trung Đông và Ukraine. Căng thẳng địa chính trị tại hai khu vực này nếu hạ nhiệt sẽ kéo giá vàng giảm nhanh chóng. Nga và Ukraine đang đẩy nhanh đàm phán chấm dứt xung đột.

Về mặt kỹ thuật, ngưỡng kháng cự đầu tiên là mức cao nhất trong tuần này là 3.253 USD/ounce. Mức kháng cự tiếp theo là 3.300 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mức hỗ trợ đầu tiên là mức thấp nhất hôm 19/2 là 3.207 USD/ounce. Sau đó là ngưỡng hỗ trợ tâm lý 3.200 USD/ounce.