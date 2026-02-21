Giá vàng hôm nay 21/2: Bật tăng mạnh mẽ

(VTC News) -

Giá vàng tăng bật trở lại khi căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong lúc nhà đầu tư đánh giá lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Lo ngại địa chính trị đang trở thành tâm điểm, với các báo cáo cho thấy nếu Mỹ tiến hành hành động quân sự chống Iran, xung đột có thể kéo dài nhiều tuần”, ông Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại Nemo.money, cho biết.

Theo bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research về cơ bản, các nhà đầu tư vẫn ưa chuộng kim loại và ngành khai khoáng. “Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục ở lại trong lĩnh vực này, tiếp tục nắm giữ vàng và đồng; đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong nhóm hàng hóa năm nay”, bà cho biết.

Bà Amos cũng phân tích sâu hơn về kịch bản tăng giá của BMO đối với vàng, theo đó kim loại quý này có thể đạt gần 6.500 USD vào cuối năm nay và sau đó tăng lên 8.600 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

“Chúng tôi có một mô hình hồi quy dùng cho vàng. Ngày càng khó theo kịp các biến động của vàng, nhưng chúng tôi nhận thấy vẫn có thể giải thích phần lớn diễn biến của nó dựa trên nhu cầu từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF, chỉ số USD và lợi suất TIPS kỳ hạn 10 năm”, bà cho biết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) - 179 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng (mua) và 178,6 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.101 USD/ounce, tăng 96 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Thomas Winmill, nhà quản lý danh mục tại Midas Funds, dự báo vàng có thể kết thúc năm 2026 trên 6.000 USD/ounce, nhờ lực mua của ngân hàng trung ương nước ngoài và chính sách làm suy yếu đồng USD.

Một số chuyên gia khác cũng lưu ý rằng dù triển vọng tăng giá còn hiện hữu, con đường đi lên của vàng nhiều khả năng không bằng phẳng. Nhà đầu tư được khuyến nghị chuẩn bị cho kịch bản biến động tiếp tục là trạng thái bình thường của thị trường trong năm 2026.

Dù vậy, với mục tiêu 6.200 USD/ounce vào giữa năm, UBS cho rằng vàng vẫn đang trong chu kỳ tăng giá cấu trúc, được hậu thuẫn bởi các yếu tố vĩ mô dài hạn và vai trò ngày càng lớn của kim loại quý trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng UOB, ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và khu vực châu Á, đang tiếp tục nâng tỷ trọng vàng trong phân bổ dự trữ chiến lược. Một số ngân hàng trung ương nhiều khả năng coi đợt điều chỉnh giá vàng gần đây là cơ hội để mua vào, qua đó gia tăng dự trữ.

Theo UOB, xu hướng mua ròng vàng của khối ngân hàng trung ương sẽ còn được duy trì, tiếp tục đóng vai trò là nguồn cầu quan trọng nâng đỡ thị trường.