Giá vàng hôm nay 19/2: Hồi phục trở lại sau khi suy giảm

(VTC News) -

Giá vàng tăng khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường nhà ở Mỹ cải thiện mạnh hơn dự kiến trong tháng 11 và 12.

Số nhà khởi công xây dựng tăng 3,9% trong tháng 11, đạt mức điều chỉnh theo mùa là 1,32 triệu căn mỗi năm, theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ. Con số này tốt hơn kỳ vọng khi các nhà kinh tế dự báo sẽ giảm xuống còn 1,27 triệu căn. Số liệu tháng 10 là 1,24 triệu căn. Số nhà khởi công cũng tăng trong tháng 12 lên mức điều chỉnh theo mùa là 1,44 triệu căn mỗi năm. Dữ liệu này cao hơn dự báo của các nhà kinh tế là 1,40 triệu căn.

Báo cáo cho biết giấy phép xây dựng cho các dự án nhà ở trong tương lai giảm 1,6% xuống mức 1,38 triệu trong tháng 11, nhưng vẫn tốt hơn dự báo đồng thuận là 1,36 triệu giấy phép; trong khi đó, con số tháng 12 đạt 1,44 triệu so với kỳ vọng 1,40 triệu.

Giá vàng hồi phục trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng tăng mạnh sau khi dữ liệu nhà ở được công bố. Lĩnh vực nhà ở của Mỹ đóng góp đáng kể vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này và đã trở thành lực cản lớn đối với nền kinh tế khi giá nhà duy trì ở mức cao và lãi suất thế chấp tăng cao do chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến nhiều người mua nhà mới bị đẩy ra khỏi thị trường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng (mua) - 179 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 175,6 triệu đồng/lượng (mua) và 178,6 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.968 USD/ounce, tăng 08 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Mặc dù có sự điều chỉnh ngắn hạn, nhiều tổ chức tài chính vẫn lạc quan về triển vọng của kim loại quý. Ngân hàng ANZ dự báo vàng có thể chạm mốc 5.800 USD/ounce trong quý II/2026 nhờ các yếu tố hỗ trợ như căng thẳng địa chính trị và lo ngại về tính độc lập của Fed.

Các nhà phân tích của UOB cho rằng, ngân hàng trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và khu vực châu Á, đang tiếp tục nâng tỷ trọng vàng trong phân bổ dự trữ chiến lược. Một số ngân hàng trung ương nhiều khả năng coi đợt điều chỉnh giá vàng gần đây là cơ hội để mua vào, qua đó gia tăng dự trữ. Theo UOB, xu hướng mua ròng vàng của khối ngân hàng trung ương sẽ còn được duy trì, tiếp tục đóng vai trò là nguồn cầu quan trọng nâng đỡ thị trường.