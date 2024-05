Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng trong nước tăng nhẹ

(VTC News) -

Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết ở mức 2.414 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Chuyên gia phân tích thị trường Frank Watson của Kinesis Money cho rằng, các dấu hiệu gần đây cho thấy lạm phát có thể đang “hạ nhiệt”, làm tăng triển vọng Fed sẽ sớm tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ trong những tháng tới, điều này có xu hướng hỗ trợ giá vàng.

Trong môi trường hiện tại, các chuyên gia vẫn duy trì sự lạc quan về vàng trong ngắn hạn. Giám đốc điều hành Julia Khandoshko của công ty môi giới Mind Money nói rằng, bà nhận thấy nhiều tiềm năng tăng giá của vàng. Khandoshko thêm rằng, giọng điệu của Fed, đặc biệt nếu có động thái cắt giảm lãi suất hoặc có kế hoạch cắt giảm lãi suất rõ ràng, dự kiến sẽ đẩy giá vàng tăng lên.

Sự leo thang xung đột ở Trung Đông cũng sẽ hỗ trợ vàng. Khi rủi ro địa chính trị gia tăng, nhu cầu mạnh lên sẽ đẩy giá vàng tăng cao.

Giá vàng trong nước hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Công Hiếu)

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h30 ngày 19/5, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 87,7 - 89,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 87,7 - 90,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.414 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.422 USD/ounce, tăng 1,8 USD so với rạng sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo, vàng sẽ tiếp tục tăng nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị và nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường mới nổi. WGC kỳ vọng vàng sẽ tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm 2024.

Là một tài sản trú ẩn an toàn, vàng thường tăng giá trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự bất ổn về chính sách. Hoạt động mua vàng kỷ lục của ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã thúc đẩy nhu cầu vàng trong quý đầu tiên của năm 2024.

Với giá vàng trong nước biến động nhẹ và giá vàng thế giới neo ở mức 2.414,4 USD/ounce (tương đương gần 74,1 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới gần 16 triệu đồng/lượng.