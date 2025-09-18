Giá vàng hôm nay 18/9: Nhà đầu tư chốt lời, vàng giảm mạnh

(VTC News) -

Giá vàng trong phiên giao dịch hôm qua đã tiến sát ngưỡng 3.700 USD/ounce khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và phát tín hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm và sang năm 2026.

Fed đã cắt giảm lãi suất xuống mức từ 4,00% đến 4,25%. Đồng thời, các dự báo kinh tế cập nhật cho thấy lãi suất quỹ Fed đang giảm so với ước tính trước đó, ngay cả khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, vàng đã nhanh chóng hạ nhiệt do các nhà đầu tư chốt lời và đồng USD tăng 0,2% trong phiên, hồi phục từ mức thấp nhất trong hơn hai tháng, góp phần kìm hãm đà tăng của vàng. Trái lại, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm gần chạm mức thấp nhất trong năm tháng, một tín hiệu hỗ trợ phần nào cho thị trường kim loại quý.

Theo bà Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, việc vàng liên tục bị đẩy lùi khi chạm ngưỡng 3.700 USD/ounce cho thấy các nhà đầu tư quyền chọn đang bảo vệ mốc giá quan trọng này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của vàng cũng hạ xuống 75, thấp hơn mức đỉnh 81 trong 17 tháng, phản ánh trạng thái mua quá mức đã phần nào hạ nhiệt.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 17/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.661 USD/ounce, giảm 29 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.663 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo bình luận mới nhất từ Bank of America (BoA), vàng vẫn đang trên đà đạt 4.000 USD/ounce vào quý II/2026. Mặc dù vàng có vẻ đang bị kéo căng quá mức trong ngắn hạn nhưng BoA tin rằng thị trường vẫn được hỗ trợ tốt khi Fed giảm lãi suất trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

Cụ thể, BoA lưu ý rằng giá vàng đã tăng trung bình khoảng 13% trong vòng 12 tháng sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, phản ứng này có vẻ khá dè dặt, bởi giá vàng đã tăng gần 40% từ đầu năm đến nay.

Các nhà phân tích cho biết: "Kim loại quý này có mối tương quan với lãi suất danh nghĩa kỳ hạn 30 năm, đạt mức cao nhất mọi thời đại khi lãi suất chuẩn của Fed tăng lên gần 5%".

BoA cũng nhận thấy sự suy yếu ngày càng tăng của đồng USD, khi các quốc gia bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của đồng tiền này là đồng tiền dự trữ của thế giới, như một sự hỗ trợ bổ sung cho vàng.