Giá vàng hôm nay 14/1: Giảm nhẹ từ đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi đạt ngưỡng kỷ lục. Giá vàng tăng cao khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời những bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, giá vàng càng trở nên đắt đỏ khi tình hình tại Iran diễn biến phức tạp. Các cuộc biểu tình kéo dài đang làm dấy lên khả năng xảy ra biến động chính trị. Đặc biệt, tuyên bố ngày 11/1 của Tổng thống Trump về việc cân nhắc các phương án can thiệp vào Iran, cùng những phát biểu gây tranh cãi liên quan đến Greenland đã tạo ra một "tổ hợp" bất ổn đẩy nhu cầu tài sản an toàn lên mức cao nhất mọi thời đại.

Ngoài ra, đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng trước thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh các động thái gây sức ép lên Fed, bao gồm khả năng mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, qua đó kích hoạt nhu cầu nắm giữ vàng.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ từ đỉnh. (Ảnh: Minh Đức).

Về chính sách tiền tệ, Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28/1 tới, sau khi đã cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản trong năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 160 triệu đồng/lượng (mua) - 162 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 157 triệu đồng/lượng (mua) và 156 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,01 - 16,2 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,8 - 16,1 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.593 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ngân hàng Commerzbank đã nâng dự báo giá vàng vào cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce. Trong khi đó, CME Group cho biết họ sẽ điều chỉnh cách thiết lập mức ký quỹ đối với kim loại quý nhằm xử lý tình trạng biến động mạnh của thị trường.

Theo các nhà phân tích của WGC, dù vẫn thận trọng trước khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh khi giá tiến sát vùng 4.600 USD/ounce nhưng thị trường hiện chưa ghi nhận trạng thái vị thế cực đoan.

Tuần này, có 16 chuyên gia tham gia khảo sát vàng của Kitco News, trong đó các chuyên gia Phố Wall thể hiện quan điểm áp đảo rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Có 14 người, tương đương 88%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Chỉ có một chuyên gia, chiếm 6%, cho rằng giá sẽ giảm, trong khi một người khác dự báo vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát trực tuyến với nhà đầu tư cá nhân ghi nhận tổng cộng 268 lượt bình chọn, với tâm lý lạc quan tiếp tục duy trì ở mức cao.

Có 184 nhà đầu tư, tương đương 69%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 44 người, chiếm 16%, dự đoán kim loại quý này sẽ suy yếu. 40 người còn lại, chiếm 15% tổng số, cho rằng giá vàng sẽ tích lũy và đi ngang.